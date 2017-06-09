أردوغان يصادق على اتفاقية التعاون العسكري مع قطر

Vendredi 09 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-09 00:49:35

- صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتفاقية بشأن تعزيز التعاون العسكري بين بلاده وقطر عقب تصديق البرلمان التركي عليها الأربعاء.وبذلك تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ وستبدأ الاستعدادات لنقل الدفعة الأولى من القوات التركية إلى القاعدة العسكرية في قطر، وكانت الاتفاقية قد أبرمت عام 2015 وجرى تعديلها نهاية عام 2016.وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستنشر تركيا قوات عسكرية في القاعدة العسكرية الموجودة في قطر، كما تمنحها أيضا حق إقامة قواعد عسكرية أخرى في البلاد.وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي في الرئاسة التركية إن أردوغان صادق على قراري البرلمان اللذين يجيز أحدهما نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية، والثاني ينص على تطبيق التعاون بين أنقرة والدوحة حول تعليم وتدريب القوات الأمنية بين البلدين.ويبدو هذا التحرك داعما لقطر بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات معها الاثنين الماضي وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات من قطر وإليها، متهمة الدوحة "بتمويل الإرهاب".وتنفي قطر بشدة هذه الاتهامات، ويعدّ هذا أسوأ شقاق بين دول عربية منذ عقود.