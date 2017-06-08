تظاهرات ثقافية متنوعة تؤثث ليالي رمضان بقبلي

Jeudi 08 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-08 18:07:33

- تعيش بعض مناطق ولاية قبلي خلال النصف الثاني من الشهر الكريم على وقع جملة من التظاهرات الثقافية التي تندرج في اطار ما يعرف بليالي المدينة والتي تساهم في احداث حركية مميزة تستقطب اليها المئات من الزوار من شتى ربوع الولاية حيث تسهر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالتعاون مع هيئات عدد من المهرجانات ونشطاء المجتمع المدني على تنظيم بعض السهرات الفنية والتنشيطية التي تعتمد في غالبيتها على انتاجات مبدعي الجهة وفق ما اكدته رئيسة مصلحة التظاهرات الثقافية بالمندوبية نبيلة الرشيد لمراسل وات .واوضحت ان تظاهرات ليالي رمضان تنطلق من مدينة قبلي من 15 الى 19 جوان الجاري من خلال تنظيم جملة من السهرات التي تجمع بين الشعر والمسرح والفقرات الموجهة للاطفال لتتواصل بمنطقة المنصورة من معتمدية قبلي الشمالية عبر تنظيم سهرات المؤانسات الرمضانية يومي 16 و17 من ذات الشهر يتم خلالها تنظيم سهرتين الاولى لمجموعة سيد درويش بصفاقس والثانية لشيوخ سلاطين الطرب الحلبي ليكون الموعد من 22 الى 24 جوان بقرية تنبيب من ذات المعتمدية التي تحتضن عددا من السهرات الفنية والمسرحية يؤثثها كل من الفنان بلقاسم بوقنة وفرقة بلدية دوز للتمثيل بعرضها المسرحي بعنوان " صابرة" الى جانب بعض العروض التنشيطية للاطفال هذا ومن المنتظر ان يتم في نفس اطار تنشيط الجهة في ليالي رمضان بتقديم العرض المسرحي صابرة لفرقة البلدية للتمثيل لفائدة نزلاء السجن المدني بقبلي وذلك في ليلة 16 جوان الجاري اضافة الى تنظيم حفل فني بمنطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية في ليلة 18 من ذات الشهر.حمد