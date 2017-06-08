تظاهرات ثقافية متنوعة تؤثث ليالي رمضان بقبلي

واوضحت ان تظاهرات ليالي رمضان تنطلق من مدينة قبلي من 15 الى 19 جوان الجاري من خلال تنظيم جملة من السهرات التي تجمع بين الشعر والمسرح والفقرات الموجهة للاطفال لتتواصل بمنطقة المنصورة من معتمدية قبلي الشمالية عبر تنظيم سهرات المؤانسات الرمضانية يومي 16 و17 من ذات الشهر يتم خلالها تنظيم سهرتين الاولى لمجموعة سيد درويش بصفاقس والثانية لشيوخ سلاطين الطرب الحلبي ليكون الموعد من 22 الى 24 جوان بقرية تنبيب من ذات المعتمدية التي تحتضن عددا من السهرات الفنية والمسرحية يؤثثها كل من الفنان بلقاسم بوقنة وفرقة بلدية دوز للتمثيل بعرضها المسرحي بعنوان " صابرة" الى جانب بعض العروض التنشيطية للاطفال هذا ومن المنتظر ان يتم في نفس اطار تنشيط الجهة في ليالي رمضان بتقديم العرض المسرحي صابرة لفرقة البلدية للتمثيل لفائدة نزلاء السجن المدني بقبلي وذلك في ليلة 16 جوان الجاري اضافة الى تنظيم حفل فني بمنطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية في ليلة 18 من ذات الشهر.
حمد
Publié le:2017-06-08 18:07:33
Par:hamedmeg (Tunisia ) Par Mobile
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