حماس ''ارهابية'' في غريزة بعض حكام العرب

Jeudi 08 Juin 2017





Publié le:2017-06-08 01:14:52

لا يحقّ لمشائخ الخليج ان استقاموا على رأي ولاّتهم أن يطلبوا على المنابر النصر لفلسطين والقاصي والداني يعلم أنّ حماس وذراعها العسكري كتائب القسام هي من تدافع عن بيت المقدس و الخليل و بعد أن ضاع الجليل و بئر السبع و باقي أرض فلسطين. لقد أبلوا البلاء الحسن و حموا أهاليهم أكثر من مرة ومن وراء ذلك حماية لما تبقى من الضمير العربي و الإسلامي فهم يستبسلون كفاية عن باقي المسلمين و يحاولون استرداد المسجد الأقصى. لقد تبيّن بعد اللغط و الاثارة والحروب الاعلامية و الافتراء والتكذيب ان المشكل الحقيقي هي حماس و صمودها و أنّ الطلب عزيز لا يردّ لا سيّما وقد هلل له الكيان الغاصب بقياداته الاجرامية و مستوطنيه الغاصبين و جمهوره الطامع في أرض غيره ليبني ما يسمى دولة "اسرائيل".حماس ارهابية لأنّ مساكن اهلها هدّمت عليهم مرات ومرات و دفن الأطفال تحت الانقاض و حماس ارهابية لأنّ يافعيها و شبابها و فتياته يُقتلون لمجرد الشك أنّهم يحملون سكينا قد يطعنون به احد المعتدين. حماس أيضا ارهابية في نظرهم لأنها محاصرة منذ سنوات تحت أنظار العالم بأسره بعربه وعجمه، هنالك يأكل الناس ما لا يؤكل لتدوم الحياة في عروقهم و يصنعون أشياء عظيمة من لا شيء حين تتفتق قريحتهم فتبدع حيلتهم. حماس ارهابية لما لديها من أسرى يمارسون أبشع اضرابات الجوع للظلم والحيف والتمييز الذين يعانون منه. حماس باختصار مصنع ارهاب لمغتصب الأرض و لكل من يسانده في التعدي على حرمات هذا البلد المحتل و على حرمات أمة بأسره لا سيما وأننا نلغو بها يوميا مرات و مرات "أولى القبلتين و ثالث الحرمين".غريزة الحكام المقاطعين والمحاصرين لدولة بل قبيلة "قطر" التي لا يتعدى سكانها الثلاثمائة ألف ترى حماس ارهابية كما وصفتها اللوبيات الصهيونية التي بدّعت في استغلالهم و توظيف أموالهم لتمويل حروبها. تلك اللوبيات هي التي تشير على هؤلاء الحكام بالغث والسمين فيأتون منهما اذا أمرتهم وينتهون عنهما اذا نهرتهم. اليوم تحاول نفس اللوبيات التي نشطت أيام الانقلاب التركي الفاشل تقديم غزة و حماس ككبش فداء بعد تملص ترامب من نقل سفارته الى القدس و عجز الحصار عن خنق فئة قليلة ولكنها ثابتة لا ترى الرجوع عن مبادئها والتفريط في أرضها و عرضها العربي الاسلامي حلا وان منحت لها جنان الأرض وخيراتها. لعل محاولة الخنق المصرية عبر بوابة رفح و مهاجمة السفن المحاولة لكسر الحصار و تضييق الخناق على المعابر لم يهزم النفس المقاوم الفلسطيني بل ازداد و صار ملهما لعديد الشعوب العربية المتعاطفة أكثر فأكثر مع القطاع المحاصر لا سيما بعد زلزال الربيع العربي الذي أوجس منه نفس الحكام خيفة حتى صاروا يرون الفناء كلما أظلمت السماء و يفرحون لكل صباح يدركهم وهم مستوون على عروشهم.ستهدأ العاصفة الخليجية لا محالة لأن المنطقة لا تحتمل ذلك ببساطىة و أنّ أي عمل عسكري يعتبر انتحارا طاقيا سيستفيد منه حتما المعسكر الشرقي الذي عاد للتشكل. و سيجرّ حكام "الهانة" الخيبة لمحاولتهم ركوب الحدث والتحاقهم بفيلق المقاطعين بعد أن عصفت بهم ريح التهديد والوعيد ثم سال اللعاب لما يلي المقاطعة من إغداق للأموال والهبات و الإتاوات. ستبقى أيضا حماس شوكة في حلق المغتصب الصهيوني تؤرق حركته و سكونه اذ تنتصب صواريخ المقاومة و تتكرر اختراقات القسام فتزيد من ذعر المستوطنين والغاصبين الأوائل فلا يهنؤن بالعيش في أرض الميعاد كما يسمونها.