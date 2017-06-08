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قطر تضع قواتها في أعلى درجات التأهب.. وواشنطن ترصد تحركات عسكرية

Jeudi 08 Juin 2017
وكالات - كشف مصدر أمريكي مسؤول، لـCNN، الأربعاء، أن الولايات المتحدة رصدت تحركات عسكرية في قطر، وأن قطر حذرت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بأنها ستطلق النار على أي سفن تدخل مياهها الإقليمية.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة ترصد نشاطا عسكريا قطريا متزايدا، وسط التوتر المتصاعد في العلاقات مع جيرانها. وأضاف المصدر أن قطر وضعت قواتها "في أعلى درجات التأهب" وسط مخاوف من تدخل عسكري محتمل عبر حدودها الجنوبية مع المملكة العربية السعودية. وتابع المصدر بالقول إن الجيش القطري استدعى 16 دبابة طراز "ليوبارد" من مخازنها في الدوحة.

وذكر المصدر أن وزارة الدفاع القطرية بعثت رسالة إلى الحكومات السعودية والإماراتية والبحرينية، في 5 جوان الجاري، حذرت فيها بأنها ستطلق النار على أي سفن تدخل مياهها من هذه الدول الثلاثة. وكان مسؤولون أمريكيون أفادوا بأن الوضع في قطر لم يؤثر على عمليات الجيش الأمريكي والأمن في قطر.



Publié le:2017-06-08 00:14:20

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1 de 1 commentaires pour l'article 143791

Ammar  (Tunisia)  |Jeudi 08 Juin 2017 à 00h 38m | Par           
إنذار تركي للسعودية ومن لف لفها : البرلمان التركي يصادق اليوم على اتفاقيات عسكرية مع قطر يتدخل بموجبها الجيش التركي على الأراضي القطرية عند طلب السلطات القطرية ذلك لأسباب دفاعية... الموقف الرسمي التونسي غير المصطف والداعي لحل الأزمة في الخليج بالحوار موقف رزين ومرضي... تذكير بسيط إلى قومجيينا المطبلين للموقف السعودي الإماراتي... السعودية تحارب في سيدكم بشار في سوريا وتعتبر قوى المقاومة ضد الصهيونية حماس وحزب الله إرهابية...



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