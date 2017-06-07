في الكاميرا الخفية ''الماسك'': الضحية تتهم حمة الهمامي بممارسة العنف من أجل ارضاء الرئيس

Mercredi 07 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-07 23:23:44

- وقعت المواطنة عربية التي تبلغ من العمر 46 سنة ضحية الكاميرا الخفية الماسك التي تبث على قناة التاسعة.وقد تّم استدعاء عربية التي تعمل ممرضة من أجل العمل في احدى الفيلات الخاصة لتجد نفسها أمام رئيس الجمهورية المزيف.وقد شاركت عربية في فبركة فيديو يتهم الجبهة الشعبية والناطق الرسمي باسمها حمة الهمامي بممارسة العنف على قيادات النداء.كما قامت عربية بتأدية وصلة غنائية من أجل ارضاء الرئيس الذي اقترح عليها مبلغ 2000 دينار شهريا مقابل العمل لمدة يومين في الأسبوع.