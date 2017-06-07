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تركيا تستعد لنشر قواتها في قطر

Mercredi 07 Juin 2017
وكالات - أقر البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح لحكومة البلاد نشر وحدات من القوات المسلحة التركية في أراضي دولة قطر.

وهذا التحرك دعمٌ لقطر التي تواجه عزلة دبلوماسية وتجارية من بعض القوى الكبرى في الشرق الأوسط.

واقترح أعضاء البرلمان من حزب "العدالة والتنمية" مناقشة تشريعين يتعلق الأول بالسماح بنشر قوات تركية في قطر والثاني يشرّع عقد اتفاق بين البلدين حول التعاون في مجال التدريب العسكري، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن حزب العدالة والتنمية وعن مسؤولين من المعارضة القومية.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت العلاقات مع قطر، الاثنين 5 جوان، وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية من قطر وإليها متهمة الدوحة بتمويل جماعات متشددة.


وتنفي قطر بشدة هذه الاتهامات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد انتقد تحرك الدول العربية ضد قطر وقال إن عزل الدوحة وفرض عقوبات عليها لن يحل المشاكل وأن أنقرة ستبذل كل ما في وسعها للتوسط في إنهاء الأزمة.

وحافظت تركيا على علاقات جيدة مع قطر وكذلك العديد من دول الخليج العربية المجاورة لها.

وأقامت تركيا قاعدة عسكرية في قطر كجزء من اتفاق تم توقيعه بين البلدين عام 2014.

وفي عام 2016 زار أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي آنذاك، القاعدة حيث يتمركز 150 جنديا.

وفي مقابلة مع "رويترز"، في أواخر عام 2015، قال أحمد ديميروك، سفير تركيا لدى قطر في ذلك الوقت، إنه من المقرر أن يصل عدد الجنود الأتراك في القاعدة إلى 3000 جندي.


Publié le:2017-06-07 18:09:59

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3 de 3 commentaires pour l'article 143779

Ahmed01  (France)  |Mercredi 07 Juin 2017 à 19h 10m |           
لا تهللوا لذلك...فالكل يعلم أن لا عاصم من أمر ترامب إلا ترامب نفسه...ولن تغني الوساطات قطر شيئا ولا حتى قاعدة العُديد نفسها ...إلا أن يمضي الابتزاز إلى منتهاها : ادفع تسلم ! وأنا الخصم والحكم ، هكذا يقول سيد أمريكا...هذه الحقيقة وما عداها من تشنجات وبكائيات تخرّصات ...لا تغني من الحق شيئا

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 07 Juin 2017 à 19h 08m |           
تتسارع الاحداث وكانها لعبة شطرنج، السعودية تبعث وزيرها للخارجية لؤوروبى كي يبس نبض البلدان الؤوروبية ومنها يفهم قد تريد السعودية ومعها الإيمارات التدخل العسكري في قطر هذا ما تخشاه تركية فسارعت بتقديم مشروع التعاون العسكري مع قطر على لبرلمان اليوم وهو كان مبرمجا لوقت آخر ثم بعد بضع دقائق من إقرار البرلمان التركي بهذا المشروع يتصل الرئيس ترومب بأمير قطر ليعلن دعمه لوجود حل بين كل الاطراف في الخليج.

الخلاصة ان في هذا العالم يحترمون من له شخصية وصلابة

Kamelwww  (France)  |Mercredi 07 Juin 2017 à 18h 55m |           

اللهم التواجد التركي في قطر ولا الإستعمار من طرف بني جهلان.
التعامل مع تركيا شرف كبير، فهي دولة متقدمة جدا... أما التعامل مع رعاة الإبل من آل جهلان، فهذا لا يجلب إلا المصائب.
أهلا بك يا سيد أردغان في قطر... وحتى في دول عربية أخرى علنا نقتدي بكم ونصبح قوة إقتصادية مثل تركيا.






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