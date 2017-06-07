مسلسل ''لمنارة'' ... رسالة حبّ وتفاؤل لمجتمع يعيش مناخا سياسيا واجتماعيا متقلبا

Mercredi 07 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-07 18:05:43

- "لمنارة" هو عنوان دراما تلفزية من إنتاج شركة "نوارة تونس"، سيناريو وإخراج عاطف بن حسين، وهي التجربة الإخراجية الأولى له بعد أن نحت اسمه ممثلا مسرحيّا وتلفزيّا في عديد الأعمال الدرامية.وتمّ تقديم هذا العمل في ندوة صحفية عقدت ليلة البارحة بمدينة المرسى (الضاحية الشمالية للعاصمة) بحضور أبطال وبطلات "لمنارة"، أبرز خلالها المخرج عاطف بن حسين أن المسلسل يتفرّد بعديد الخصائص أهمها قيام أغلب المشاهد على الحركة وليس على الثبات، مما يوحي بأن الإيقاع سيتخذ منحًى تصاعديّا وأن الأحداث ستكون متسارعة وأنّ عناصر الفرجة والتشويق والمفاجأة ستسيطر على أغلب ردهات هذا المسلسل الرمضاني.أمّا الخصوصية الثانية لمسلسل "لمنارة"، وفق ما ذكر عاطف بن حسين، فتتمثّل في أداء الممثل أمام الكاميرا، مشيرا إلى أن الشخصيات ستكون أكثر واقعية وصدقا في تقمّص مختلف الأدوار الإيجابية كانت أو السلبيّة.وستعرض أحداث العمل بصورة عالية الجودة."لمنارة" وما تحمله من دلالات ومقاصد في رمزيتها لما ترسله أنوارها في عتمة الليل من أمل للبحارة في الخلاص والنجاة خاصة في الظروف المناخية القاسية، هي رسالة حبّ وتفاؤل في هذا العمل لمجتمع يعيش مناخا سياسيا واجتماعيا متقلبا.ويستعرض في 15 حلقة ستبثها قناة الحوار التونسي الخاصة في النصف الثاني من شهر رمضان، عديد القضايا لاجتماعية المتصلة بالواقع التونسي على غرار الفساد والتهريب والإرهاب وانهيار القيم الأخلاقية.وشارك في أحداث المسلسل أكثر من 100 ممثل تتراوح أعمارهم بين 11 سنة و66 سنة، ومن أبرزهم فتحي الهداوي وصلاح مصدق ومحمد السياري ومغني الراب "أكرم ماغ" وآمال البكوش وجميلة الشيحي وسنية المؤدب وعبد المنعم شويات وأميمة بن حفصية وعبد العزيز المحرزي والممثل خالد كوكة المقيم بإسبانيا ومحمد الهادي مؤمن المقيم بفرنسا.كما يشارك في هذا العمل 14 ممثلا من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي بتونس ومجموعة كبيرة ممن تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا في ورشة الممثل أمام الكاميرا التي يشرف عليها عاطف بن حسين.وناهزت تكلفة إنتاج هذا المسلسل 1.2 مليون دينار، وتمّ تصويره بمدينة الشابة من ولاية المهدية، وهي مدينة ساحلية ينحدر منها المخرج عاطف بن حسين، وتمتاز بعدّة خصوصيات كميناء الصيد البحري ومعلم برج خديجة الأثري الذي يعود تشييده إلى الحقبة الرومانية ويبلغ ارتفاعه حوالي 18 مترا ويحتوي على منارة دائرية.وتعد الشابة هذه المدينة الهادئة والجميلة، مقصدا للمهاجرين غير الشرعيين باتجاه إيطاليا، وكثيرا ما تمكنت القوات الأمنية من إحباط عمليات هجرة غير شرعية انطلاقا من "غابة الدويرة" بالشابة.وقد انطلق التحضير لهذا المسلسل في شهر سبتمبر سنة 2016 حيث أثمر مشروع هذا العمل إنتاج 30 دقيقة مصوّرة، قال عاطف بن حسين إنه تمّ عرضها على إدارة مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية طبقا للمواصفات المطلوبة، لكنها رفضته رغم أنها أبدت استعدادها في البداية لقبوله، دون أن يقدم تفاصيلا عن أسباب هذا الرفض، مكتفيا بتوجيه نقد شديد لإدارة التلفزة التونسية.وإثر ذلك تمّ في أواخر شهر مارس الماضي الاتفاق مع قناة الحوار التونسي الخاصة لبثه، والانطلاق في تصوير بقية الحلقات.والمخرج عاطف بن حسين هو خريج المعهد العالي للفن المسرحي بتونس. شارك في أحداث فيلم "عرس الذيب" لجيلاني السعدي سنة 2006. وتقمص أدوارا رئيسية في مسلسل "مكتوب" في جزءيه الأول والثاني.كما أدى دور البطولة في مسلسل "لأجل عيون كاترين" سنة 2012 و"ناعورة الهواء" سنة 2014 و"أولاد مفيدة" في جزئه الأول سنة 2015 وكذلك مسلسل "الريسك" في العام نفسه.