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Sport

منى شباح افضل هدافة في البطولة الفرنسية لكرة اليد للسيدات

Mercredi 07 Juin 2017
بــاب نــات - توجت اللاعبة الدولية التونسية منى شباح بلقب افضل هدافة في البطولة الفرنسية لكرة اليد للسيدات للموسم الرياضي 2016-2017 بتسجيلها 148 هدفا بمعدل 6 اهداف فاصل 4 في كل مقابلة.
وتقدمت لاعبة شامبري توران على كل من انا غرو (نادي ماتز) صاحبة المرتبة الثانية ب134 هدفا ولويس ابينغ (ايسي باريس) الثالثة ب128 هدفا.
وبهذا التتويج استعادت شباح اللقب الذي كانت انتزعته منها لاعبة ماتز انا غرو الموسم الماضي عندما كانت تلعب مع نادي نيم الفرنسي.

وجاء على الموقع الرسمي للرابطة الفرنسية لكرة اليد للسيدات على الانترنات ان الدولية التونسية جددت العهد مع صدارة ترتيب افضل الهدافات تحت الوان شامبري توران بتحقيقها موسما متميزا رغم بعض الصعوبات خاصة على المستوى البدني في بداية التحاقها.
واضاف الموقع " صانعة الالعاب البالغة من العمر 34 سنة ساهمت بقسط كبير في الانجازات التي حققها الفريق الصاعد الى الرابطة الفرنسية لكرة اليد الذي انهى الموسم في المركز السادس في اعقاب مرحلة التتويج بفضل ما تتسم به من نجاعة وحسن اداء على ارضية الميدان وعلى مستوى ال7 امتار.
وفي ما يلي قائمة المتوجات بلقب افضل هدافة 1/ منى شباح (شامبري توران) 148 هدفا 2/ انا غرو (نادي ماتز) 134 هدفا 3/ لويس ابينغ (ايسي باريس) 128 هدفا 4/ سنية فراي (نادي ديجون) 124 هدفا 5/ فانسيا بوتروي (شامبري توران) 120 هدفا ر/إص



Publié le:2017-06-07 14:20:42

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1 de 1 commentaires pour l'article 143767

Mandhouj  (France)  |Mercredi 07 Juin 2017 à 14h 24m |           
SUPER ! C'est un honneur !



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