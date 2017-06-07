Radio Babnet Tunisie  On Air:   
Monde

''سي ان ان'': روسيا تقف خلف اختراق موقع وكالة الانباء القطرية

Mercredi 07 Juin 2017
وكالات - أفادت شبكة "سي ان ان" نقلا عن محققين في الـ"ااف بي آي" ان روسيا هي التي اخترقت موقع وكالة الانباء القطرية قبل اسبوعين ونشرت عليه تصريحات اشعلت الازمة الراهنة في الخليح.

وقالت الشبكة الاخبارية الاميركية ان المحققيين الاميركيين يعتبرون ان هدف روسيا من هذه القرصنة كان اثارة الانقسام بين الولايات المتحدة وحلفائها.

ويساعد محققون من مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي "اف بي آي" السلطات القطرية على تحديد مصدر القرصنة التي تؤكد الدوحة ان وكالة الانباء الرسمية تعرضت لها في ااواخر ايار حين نشر الموقع الالكتروني للوكالة تصريحا لامير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اشعل ازمة بين بلاده وجيرانها الخليجيين على الرغم من مسارعة الدوحة الى نفي صحته.



Publié le:2017-06-07 12:21:01

festival-15594d35a87987dbfbfe16973800b3af-2017-06-07 12:21:01
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143758



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12411,1

  • (02 juin)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,74270 DT        1$ =2,43810 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02 juin)   915,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143758 1598|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires