''سي ان ان'': روسيا تقف خلف اختراق موقع وكالة الانباء القطرية

Mercredi 07 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-07 12:21:01

- أفادت شبكة "سي ان ان" نقلا عن محققين في الـ"ااف بي آي" ان روسيا هي التي اخترقت موقع وكالة الانباء القطرية قبل اسبوعين ونشرت عليه تصريحات اشعلت الازمة الراهنة في الخليح.وقالت الشبكة الاخبارية الاميركية ان المحققيين الاميركيين يعتبرون ان هدف روسيا من هذه القرصنة كان اثارة الانقسام بين الولايات المتحدة وحلفائها.ويساعد محققون من مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي "اف بي آي" السلطات القطرية على تحديد مصدر القرصنة التي تؤكد الدوحة ان وكالة الانباء الرسمية تعرضت لها في ااواخر ايار حين نشر الموقع الالكتروني للوكالة تصريحا لامير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اشعل ازمة بين بلاده وجيرانها الخليجيين على الرغم من مسارعة الدوحة الى نفي صحته.