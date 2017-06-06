Radio Babnet Tunisie  On Air: Vivaldi - ..  
Médias

في الكاميرا الخفية ''الماسك'': الضحية يهاجم منصف المرزوقي من أجل ارضاء الرئيس

Mardi 06 Juin 2017
بــاب نــات - وقع الشاب عبد الرزاق البالغ من العمر 27 سنة ضحية الكاميرا الخفية ''الماسك'' التي تبث على قناة التاسعة.
وقد تّم استدعاء عبد الرزاق الذي يعمل " دهان" من أجل طلاء غرفة في أحد المنازل ليجد نفسه بعد ذلك أمام رئيس الجمهورية المزيف.

هذا وانتقد عبد الرزاق المعارضة التونسية أمام رئيس الجمهورية المزيف وشارك في فبركة وقفة احتجاجية منددة بالمعارضة ومساندة لرئيس الجمهورية.
ومن بين الشعارات التي رفعها عبد الرزاق " يا مرزوقي يزي ريض مستواك في الحضيض".
فيديو جزء 1
فيديو جزء 2

فيديو جزء 3







Publié le:2017-06-06 23:44:25

festival-0412f2d94b74e26115fc4755ff01a876-2017-06-06 23:44:25
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143746



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12411,1

  • (02 juin)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,74270 DT        1$ =2,43810 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02 juin)   915,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143746 445|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires