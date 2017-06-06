في الكاميرا الخفية ''الماسك'': الضحية يهاجم منصف المرزوقي من أجل ارضاء الرئيس

وقد تّم استدعاء عبد الرزاق الذي يعمل " دهان" من أجل طلاء غرفة في أحد المنازل ليجد نفسه بعد ذلك أمام رئيس الجمهورية المزيف.
هذا وانتقد عبد الرزاق المعارضة التونسية أمام رئيس الجمهورية المزيف وشارك في فبركة وقفة احتجاجية منددة بالمعارضة ومساندة لرئيس الجمهورية.
ومن بين الشعارات التي رفعها عبد الرزاق " يا مرزوقي يزي ريض مستواك في الحضيض".
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Publié le:2017-06-06 23:44:25
Par:lechef (Tunisia )
Sur: الأزهر العكرمي: المرزوقي كيف القطوس الأكحل تضربو تستاذى تخليه ياكلك عشاك