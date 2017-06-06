وزير خارجية قطر يرد على تغريدة ترامب: جميعنا يحارب تمويل الإرهاب

Mardi 06 Juin 2017

بــاب نــات

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 juin 2017







Publié le:2017-06-06 18:24:37

- - رد وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، في تصريحات خاصة لـCNN، على تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول الأزمة القطرية الخليجية، قائلاً إن قطر تحارب بالفعل تمويل الإرهاب.وكان ترامب قد نشر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" في وقت سابق من اليوم، معلقاً فيها على أزمة قطع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، قال فيها: "خلال زيارتي للشرق الأوسط أكدت ضرورة وقف تمويل الأيدولوجية المتطرفة والقادة أشاروا إلى قطر – انظر!"وأضاف الشيخ محمد: "قال الرئيس ترامب إنه يتحدث عن مكافحة تمويل الإيديولوجية الإسلامية - وكلنا نكافح تمويل أي جماعات إرهابية."وتابع آل ثاني بأنه خلال زيارة ترامب الأخيرة للمنطقة بحث مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مسألة "ضرورة وقف تمويل الإرهاب من قبل دول مختلفة". وأشار إلى وجود العديد من التقارير الصادرة عن وكالات رسمية في الولايات المتحدة التي "تثني على دور قطر في مكافحة تمويل الإرهاب."وكان ترامب قد التقى مع أمير قطر على هامش القمة العربية-الإسلامية-الأمريكية، التي أشار إليها ترامب في تغريدته، واستضافتها المملكة العربية السعودية في مايو/ أيار الماضي.وقال ترامب لأمير قطر آنذاك: "نحن أصدقاء، وقد ارتبطنا بصداقة غير مباشرة منذ مدة طويلة مع الأمير، وعلاقتنا جيدة للغاية. لدينا الآن نقاشات جدية دائرة ومن بين الأمور التي سنبحثها شراء الكثير من معداتنا العسكرية الرائعة. لا أحد يصنع هذه المعدات بالجودة التي تصنعها أمريكا، وهذا يعني توفير وظائف في أمريكا كما يعني أيضاً زيادة الأمن هنا، لذلك شرف لي أن أكون هنا وأنا شاكر لك كثيراً."