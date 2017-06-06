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وزير خارجية قطر يرد على تغريدة ترامب: جميعنا يحارب تمويل الإرهاب

Mardi 06 Juin 2017
بــاب نــات - - رد وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، في تصريحات خاصة لـCNN، على تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول الأزمة القطرية الخليجية، قائلاً إن قطر تحارب بالفعل تمويل الإرهاب.

وكان ترامب قد نشر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" في وقت سابق من اليوم، معلقاً فيها على أزمة قطع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، قال فيها: "خلال زيارتي للشرق الأوسط أكدت ضرورة وقف تمويل الأيدولوجية المتطرفة والقادة أشاروا إلى قطر – انظر!"


وأضاف الشيخ محمد: "قال الرئيس ترامب إنه يتحدث عن مكافحة تمويل الإيديولوجية الإسلامية - وكلنا نكافح تمويل أي جماعات إرهابية."


وتابع آل ثاني بأنه خلال زيارة ترامب الأخيرة للمنطقة بحث مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مسألة "ضرورة وقف تمويل الإرهاب من قبل دول مختلفة". وأشار إلى وجود العديد من التقارير الصادرة عن وكالات رسمية في الولايات المتحدة التي "تثني على دور قطر في مكافحة تمويل الإرهاب."

وكان ترامب قد التقى مع أمير قطر على هامش القمة العربية-الإسلامية-الأمريكية، التي أشار إليها ترامب في تغريدته، واستضافتها المملكة العربية السعودية في مايو/ أيار الماضي.

وقال ترامب لأمير قطر آنذاك: "نحن أصدقاء، وقد ارتبطنا بصداقة غير مباشرة منذ مدة طويلة مع الأمير، وعلاقتنا جيدة للغاية. لدينا الآن نقاشات جدية دائرة ومن بين الأمور التي سنبحثها شراء الكثير من معداتنا العسكرية الرائعة. لا أحد يصنع هذه المعدات بالجودة التي تصنعها أمريكا، وهذا يعني توفير وظائف في أمريكا كما يعني أيضاً زيادة الأمن هنا، لذلك شرف لي أن أكون هنا وأنا شاكر لك كثيراً."

Publié le:2017-06-06 18:24:37

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3 de 3 commentaires pour l'article 143732

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 06 Juin 2017 à 19h 15m |           
مريض نفسي يقود الولايات المتحدة ... حتى الديمقراطية تنتج فضاعات ... ...

Elmejri  (Switzerland)  |Mardi 06 Juin 2017 à 18h 50m | Par           
الى النخبة الحاقدة على قطر و الشامتة فيها بسبب مقاطعة الجور هذه احصائيات تؤكد أن قطر ليست لقمة سهلة وأنكم ستخزون قريبا باذن الله وتبوؤون بالخيبة والحسرة وربما تموتون كمدا (بالحمصة) : ما لا تعرفه عن دولة قطر ✅ – أعلى متوسط دخل فرد في العالم بمعدل 146 ألف دولار سنوياً ✅ – الدولة الثانية عالمياًً في عدد المليونيرات 30 ألفاً مليونير تقريباً ✅ – الأولى عربياًً و الرابعة على مستوى العالم بجودة التعليم بعد اليابان . ✅ – الأولى عربياً و السادسة على مستوي العالم بمستوى جودة الصحة . ✅ – الأولى عربياً و المرتبة 20 علي مستوى العالم في مكافحة الفساد ✅ – الدولة الثانية في معدل الأمان والأكثر أمناً ضدد مخاطر الإرهاب ✅ – الأولى عربياً وال 12 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي . ✅ – تصنف الدولة الأولي عالمياً في مؤشرات إنعدام البطالة . ✅ – أصول البنوك القطرية 1,1 تريليون ريال قطري . ✅ – قطر الوطني أكبر بنك عربي بأصول تناهز 520 مليار ريال ✅ – صندوق سيادي بقيمة 300 مليار دولار يشمل 39 بلدا . ✅ – حصص مؤثرة في أكبر بنوك أوروبا باركليز وكريدي سويس . ✅ – أكبر متجر في العالم للسلع الفاخرة هارودز لندن . ✅ – تنفق سنويا 6 مليار دولار على مشاريع البحث العلمي . ✅ – الخطوط الجوية القطرية الأسرع نمواً في العالم 170 طائرة . ✅ – إتصالات قطر تعمل في 17 بلدا بعدد 107 ملايين مشترك . ✅ – قطر تمتلك 28% من أبراج لندن عاصمة بريطانيا . ✅ – يعالج جميع مواطنيها خارجيا على نفقة الدولة . ✅ – الدولة الوحيدة بالعالم يكون فيها الماء والكهرباء مجاناً . ✅ – الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد بها ضرائب . ✅ – مطار حمد يحصل على لقب أروع مطار في العالم . ✅ – الدولة الأولى عالمياً في انتشار الألياف الضوئية . ✅ – الدولة الأولى عالمياً فى مؤشرات البنية التحتية . ✅ – الدولة الأولى عالمياً فى الإدخار الوطنى . ✅ – الدولة الأكثر أماناً ضد مخاطر الكوارث . ✅ – الدولة الأولى عربياً فى سرعة الانترنت . ✅ – الدولة الأولى عربياً في مؤشر الأمن الغذائى . ✅ – الدولة الأولى عربياً في التنمية البشرية . ✅ – الدولة الأولى عربياً في تطوير سوق المال . ✅ – الدولة الأولى عربياً فى خطوط الطيران . ✅ – الأولي عالمياً في إنتاج الغاز المسال في العالم . – تملك ثاني أكبر أسطول عائم لنقل الغاز في العالم . – تملك 15 مليار برميل من النفط يكفي 40 عاما . – تملك 900 تريليون قدم مكعب من الغاز يكفي 143 سنة . ✅ – المرتبة 4 عالمياً في إنتاج البتروكيماويات

Abou_Mazen  (Tunisia)  |Mardi 06 Juin 2017 à 18h 42m |           
زير أم وزير ؟؟؟؟



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