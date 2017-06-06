في ذكرى النكبة.. نتن ياهو في أقصى درجات الابتهاج

Mardi 06 Juin 2017





Publié le:2017-06-06 18:05:35

منذ خمسين عاما دفن العرب أملهم في استرداد قدسهم و مجدهم اذ لم يتوفر الى حد الساعة صلاح الدين الثاني. يومها كانت مظاهر الحزن والثبور تجوس داخل أنهج وشوارع القاهرة وغيرها من المدن العربية و كانت القيادات العربية تتوعد الكيان الغاصب بالانتقام للقدس المسلوب. لم يمض عن عمر الكيان الصهيوني وقتها غير عقدين من الزمن حوّل فيها أحلامه الى واقع علمي و معملي وصناعي و علاقاتي فأسس لوبيات الأعلام و لوبيات السياسة التي تمركزت في عدة نقاط من العالم و صارت اليوم تتحكم في عصب السياسات الاستراتيجية فتعيّن من تشاء في الشرق والغرب وتدعم هذا وتمنع ذاك من الوصول الى سدة الحكم.خلال نفس الفترة ازداد العرب وخصوصا الخليج غناء و ثراء فآبار النفط وحقول الغاز تزداد عطاء وسخاء والأسواق العالمية محمومة على الطلب الطاقي تنهل من خيرات الخليج ملايين البراميل يوميا. أبناء جلدتنا، وان أنكروا فينا، يجمعون الاموال ويأتمنونها لدى أصحاب الكيان الصهيوني الذي يوجهها بدوره رفاهة و رخاء وقمارا و ترفا تجاوز الحدود. يحق للنتن ياهو أن يفرح طويلا اذن و لا ينزعج من أمة سخّرت ثرواتها خدمة له بعد أن ائتمن عليها وصار يتحكم في حقول الانتاج وسوق المبيعات و سوق الاموال المتدفقة و سوق السلاح الذي يشترونه. لم يعد نتن ياهو يخشى ضياع القدس ولا حتى يافا وحيفا والجولان وشبعا بل صار يطمع في استرداد خيبر وبابل و صوامع اليمن و الجيزة ودمياط و طابا و رفح.اليوم لنتن ياهو فرحتان فرحة حرب سبع وستين و فرحة عراك العرب و مقاطعتهم بعضهم لبعض اذ نجح عبر أجنداته التي جندت ما شرد من العرب من سياسيين و سفراء ونخبة و رياضيين لخدمة مصالح الكيان حتى صار أبناء جلدتنا أشد حرصا على ديمومة الكيان الغاصب مقابل قضايا العرب المصيرية. هذه قطر التي حاولت الحياد على نهج التبعية وسلوك منحى ديمقراطي شأنها كشأن بقية دول العالم وتلك السعودية التي تخشى التقسيم و هي التي تحس ما يحس به الكبش الأقرن السمين القوي قبل أيام من عيد الأضحى وتلك الامارات التي تحاول أن تكون مركزا ماليا عالميا يضاهي سنغافورة، يختلفون في لحظات فارقة ثم ينشرون غسيلهم أمام دول العالم ثم يقاطعون بعضهم بعضا حتى يصل الأمر الى الحصار و سد المنافذ الحياتية أضف إلى ذلك الحروب الإعلامية الشرشة عبر الأقمار الصناعية و النات والمواقع الاجتماعية. اختلفوا من يدعم امريكا أكثر من غيره فتنادت من بعيد أنّكم جميعا أحبابي ولا أرضى الشقاق بينكم وسنجمعكم باللين أو بالشدة نحو الطريق الذي رسم وحدد.سيُطلب من قطر كبح جماح أسود غزة و المزيد من التطبيع مع الكيان وسيطلب من الامارات مزيدا من العطاءات و تمويل الحروب بالوكالة للقضاء على داعش وستبقى السعودية صاغية لأي أمر يؤجل عيد الأضحى لأسابيع أو أشهر أخرى. هكذا يطمئن نتن ياهو فلا يخشى الفقر ولا يخشى الغزو فيبيت آمنا في سربه له قوت يومه. ترى كيف يرى بقية العرب حالهم؟