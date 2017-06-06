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Culture

يسرا محنوش تحيي حفلا فنيا لفائدة مرضى السرطان يوم 18 جوان بالمسرح البلدي بالعاصمة

Mardi 06 Juin 2017
بــاب نــات - تحيي الفنانة يسرا محنوش مساء الأحد 18 جوان الحالي، حفلا فنيا لفائدة جمعية مرضى السرطان، وذلك بالمسرح البلدي بالعاصمة انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا.

ويشترك في تنظيم هذا الحفل جمعية مرضى السرطان ومبادرة الأمل ومركز خالد الحسن لأمراض السرطان وزراعة النخاع بفلسطين، وسفارة فلسطين بتونس بالتعاون مع بلدية تونس.

وستخصص مداخيل الحفل لفائدة مرضى السرطان بتونس وبفلسطين وذلك "استكمالا لمسار مساندة المصابين بهذا المرض والحد من الإصابة به من خلال مواصلة برامج الإحاطة النفسية والقانونية والتوعوية والتحسيسية والتوجيه والإرشاد المستمر المبرمجة على امتداد أشهر السنة".
كما تتمثل هذه البرامج، بحسب ما جاء في بيان مشترك صادر عن الجمعية وعن سفارة فلسطين بتونس، في استقدام أطباء الاختصاص من ذوي الخبرة في مجال الأورام، والمشاركة في الدورات التكوينية وطنيا وعربيا ودوليا.


وسيكون هذا الحفل، وفق المصدر ذاته، "نقطة انطلاق لبرنامج عمل طويل المدى بين جمعية مرضى السرطان وشركائها في تنظيم هذه التظاهرة.
ريم

Publié le:2017-06-06 18:02:08

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