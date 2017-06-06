برنامج تحضيري مكثف للمنتخبات الوطنية للجيدو استعدادا لبطولات العالم المقبلة

Mardi 06 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-06 19:09:31

- اعدت الجامعة التونسية للجيدو برنامجا اعداديا مكثفا لمنتخبات الاكابر والاواسط والاصاغر استعدادا لبطولات العالم للاصناف الثلاثة المقررة الصائفة القادمة.وافاد عبد المجيد السنوسي المدير الفني للجامعة التونسية للجيدو وكالة تونس افريقيا للانباء ان العناصر الوطنية تتدرب خلال شهر رمضان بمعدل حصتين يوميا (16 و30 الى 18 و30 ومن 22 و15 الى 24 و15) وذلك قبل ان يتحول المصارعون المؤهلون للمشاركة في التظاهرات العالمية الى مدينة برشلونة الاسبانية لاجراء تربص من 30 جوان الى 7 جويلية.كما تتضمن تحضيرات منتخبات الاكابر تربصا اخر بفرنسا من 16 الى 27 اوت اضافة الى تربص مشترك بتونس مع المنتخبين العسكريين الفرنسي والجزائري من 8 الى 16 اوت.ويذكر ان بطولة العالم للاصاغر ستقام بالشيلي من 9 الى 13 اوت في حين ستجرى بطولة العالم للاكابر بالمجر من 28 اوت الى 3 سبتمبر.اما بطولة العالم للاواسط فستحتضنها كرواتيا من 18 الى 22 اكتوبر.ر/هس