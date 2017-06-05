في الكاميرا الخفية ''الماسك'': الضحية يهاجم سامية عبّو و يكذب من أجل ارضاء الرئيس

Lundi 05 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-05 23:27:17

- وقع الشاب فراس البالغ من العمر 24 سنة ضحية الكاميرا الخفية الماسك التي تبث على قناة التاسعة .هذا وتّم استدعاء فراس المختص في صناعة الأليمنيوم من أجل اصلاح عدد من الشبابيك ليتفاجئ بلقاء رئيس الجمهورية المزيف.وقد هاجم الشاب المدعو فراس النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو بسبب تصريحاتها حول خطاب رئيس الجمهورية الذي أعلن فيه عن تكليف الجيش بمهمة حماية مؤسسات الانتاج قائلا " ايحبوا ايوقفوها البلاد".وتحول فراس من مختص في صناعة الأليمينوم الى وكيل أعمال لاعبي كرة القدم وذلك بعد أن طالب منه رئيس الجمهورية أن يلعب دور وكيل أعمال لاعب سيتّم بيعه.وقد تقمص فراس دور وكيل أعمال وشرع في الكذب من أجل ارضاء الرئيس واتمام الصفقة.