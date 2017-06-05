مصر تمهل سفير قطر 48 ساعة للرحيل

Lundi 05 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-05 15:15:51

- أمهلت الحكومة المصرية سفير قطر لديها 48 ساعة لمغادرة مصر، تنفيذا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.وأعلنت الخارجية المصرية، الاثنين، استدعاء السفير القطري إلى مقر الوزارة في القاهرة، وإبلاغه بقرار قطع العلاقات مع قطر، وتسليمه مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى مصر، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد.وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال المصري بالدوحة بالعودة إلى مصر في غضون 48 ساعة، تنفيذا لقرار قطع العلاقات.