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مصر تمهل سفير قطر 48 ساعة للرحيل

Lundi 05 Juin 2017
وكالات - أمهلت الحكومة المصرية سفير قطر لديها 48 ساعة لمغادرة مصر، تنفيذا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وأعلنت الخارجية المصرية، الاثنين، استدعاء السفير القطري إلى مقر الوزارة في القاهرة، وإبلاغه بقرار قطع العلاقات مع قطر، وتسليمه مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى مصر، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال المصري بالدوحة بالعودة إلى مصر في غضون 48 ساعة، تنفيذا لقرار قطع العلاقات.



Publié le:2017-06-05 15:15:51

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1 de 1 commentaires pour l'article 143679

Mandhouj  (France)  |Lundi 05 Juin 2017 à 15h 26m |           
مصر السيسي أيامها قربت نهايتها ، و السيسي يلعب في آخر أوراقه ... ثورة 26 يناير ستعود ... ثم يحب أم يكره ، الجيش سوف يأكل رأسه ... الجيش المصري رغم تنفذ الجينرالات الصهاينة في صلبه ، لكنه سيعصف بهم ...

يحيا شعب مصر .



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