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قطر: هدف الحملة ضدنا أن نتنازل عن سيادتنا

Lundi 05 Juin 2017
وكالات - أعرب مجلس الوزراء القطري في بيان عن استغرابه لقرار السعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها مع قطر، وقال إن الهدف من القرار هو ممارسة الضغوط على الدوحة لتتنازل عن قرارها الوطني.

وقال المجلس في بيانه إن القرار غير مبرر ويستند على مزاعم وادعاءات وافتراءات وأكاذيب، وأشار إلى أن الدول الثلاث مهدت لقرارها بحملة إعلامية واسعة وظالمة استخدمت خلالها كل وسائل الإعلام في سابقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولم تستثن حتى رموز دولة قطر من التجريح والإساءة.

وذكر البيان أنه "كان واضحا منذ البداية أن الهدف من وراء الحملة الإعلامية وقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإغلاق الحدود، هو ممارسة الضغوط على دولة قطر لتتنازل عن قرارها الوطني وسيادتها وسياستها المرتكزة أساسا على حماية مصالح شعبها".
وأكد مجلس الوزراء أن قطر ستبقى وفية لمبادئ وقيم مجلس التعاون الخليجي، ومتمسكة بكل ما فيه مصلحة وخير شعوب دول المجلس. وأكد المجلس أيضا التزام قطر بالعمل مع المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب.



احتياطات الحكومة
في الوقت نفسه، أكد البيان للمواطنين والمقيمين في قطر أن الحكومة قامت منذ وقت سابق باتخاذ كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية، وعدم التأثر بأي تداعيات يمكن أن تنشأ عن الإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث.
وأضاف مجلس الوزراء أن المجال البحري سيظل مفتوحا للاستيراد، كما سيظل المجال الجوي مفتوحا للاستيراد والتنقل ورحلات الطيران، باستثناء الدول التي أعلنت إغلاق حدودها ومجالها الجوي.

ودعا المجلس المواطنين لعدم الالتفات إلى الحملات الإعلامية المغرضة، وتعهد بإطلاع المواطنين على التطورات أولا بأول. وحث المجلس القطريين الموجودين في الدول الثلاث على الاتصال بسفارات قطر وقنصلياتها في تلك الدول، لتأمين عودتهم إلى بلادهم.
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد لقرار كل من السعودية والإمارات والبحرين إغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية معها.

وقال البيان إن "اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر، والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة".
وقد أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر فجر اليوم الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية مع قطر.

Publié le:2017-06-05 14:53:44

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6 de 6 commentaires pour l'article 143675

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Lundi 05 Juin 2017 à 15h 51m | Par           
الدول التي أعلنت الحرب على قطر استجابة لإسرائيل، لن تنال شيئا سوى سخط شعوبها على حكامها وربما تحريك هذه الشعوب للإطاحة بهؤلاء المرتزقة

Ettounssi  (Tunisia)  |Lundi 05 Juin 2017 à 15h 50m |           
الذي يثير الاستغراب فعلا هو القرار السعودي!! خصوصا وانها مع قطر في نفس الجبهة... ماذا فعل ترامب ياترى عندما زار مملكة آل سعود؟؟

Elghazali  (France)  |Lundi 05 Juin 2017 à 15h 45m |           
El Ikhouans , les khouanjiiias ,les Daech c'est la même chose , c'est l'argent du Qatar mélangé à une stupidité religieuse.

Omarelfarouk  (Tunisia)  |Lundi 05 Juin 2017 à 15h 21m |           
لا تنسى يا قصير العمر انك في عدة جبهات مفتوحة وضف خسارتك لعمقك العربي بصنيعك يجعلكم وحدكم في مواجهة خصومكم. استهداف قطر بهذه العنجهية لا يليق ولا بد من العدول عنه. انتم تضيفون اخرين من الخصوم بافعالكم هذه. لا يحق للمسلم ان يحاصر او يجوع اخاه مهما كان. اولى ان الحصار يوجه للكيان الصهيوني وليس. لاشقائكم.

Omarelfarouk  (Tunisia)  |Lundi 05 Juin 2017 à 15h 15m |           
ان استهداف قطر او اي بلد عربي او مسلم بهذه القسوة والحقد لا يليق بمن يدعي خدمة الحرمين ويدعي تطبيق شرع الله اين حسن الجوار اين الجار ذي الجنب واستهداف الشعب القطري بالحصار والتجويع وفي شهر الرحمة شهر رمضان اتق الله يا قصير العمر عن قريب ستقابل ربك اتق الله في الشعب القطري الشقيق ما هاكذا تدار العلاقات بين الشعوب وبين الشعوب الشقيقة. اتق الله يا قصير العمر انتم بحصاركم لقطر ترمون بها في الجانب الايراني عودوا لرشدكم قراركم احمق بكل المقاييس. لا بد
من الحفاظ على التضامن العربي مهما كان والاختلاف يدار بالحوار. ادعوا ملك السعودية ان يتق الله لا يليق به ولا يليق ببلد الحرمين حصار اخوانه وفي شهر رمضان لا بد من العدول عن هذا القرار الجائر وفورا

Mandhouj  (France)  |Lundi 05 Juin 2017 à 15h 14m |           
خبر عاجل :

تعتيم إعلامي يستهدف شعب الجزيرة العربية .. عدة صواريخ اطلقت من اليمن تستهدف منشأت عسكرية لنظام السعودي .. هناك إستنفار لجيش المغتصبين آل سعود على الحدود اليمنية ، لكن كثير من الجنود هربوا (بالتونسية نقول زرطاو)... نتمنى لهم السلامة ... و أن لا تقبض عليهم عصابة آل سعود .



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