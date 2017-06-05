عبد الباري عطوان : لو استطاعوا منع الهواء عن قطر لمنعوه

Lundi 05 Juin 2017

بــاب نــات





Credits Mosaique FM





Publié le:2017-06-05 11:52:37

- علق رئيس تحرير موقع رأي اليوم الإعلامي عبد الباري عطوان في تصريح لاذاعة موزاييك, على قرار تعليق العلاقات الدبلوماسية مع قطر، مؤكدا أنه توقع هذا السيناريو، وقال' إنها الحرب.. وأنا لا أستبعد تحركا عسكريا لتغيير النظام في قطر..'وأضاف عبد الباري عطوان أنه كان من الواضح أن قطر بدأت تغرّد خارج السرب الخليجي وبدأت تتقرب من إيران بشكل متسارع وقررت أن تستقل بسياساتها الخارجية، متابعا ' تتعرض قطر الآن إلى عملية خنق بالكامل ولو استطاعوا أن يمنعوا عنها الهواء لمنعوه.. هذا يعني أن هناك محاولة لتركيع قطر إما أن تسيري معنا وإلا سنغير النظام.. يعني إما قطع العلاقات كليا مع الإخوان ومع إيران والمصالحة مع مصر وإما سننكد عليكم عيشتكم..'واعتبر عبد الباري عطوان أنها 'حرب كسر عظام' وأن هناك خطة مطبوخة تلتها عملية التنفيذ بدأت بشكل متسارع جدا، مؤكدا أن الخطوة القادمة ستكون التدخل العسكري وتغيير النظام وذلك استنادا لمصادر سعودية.ويذكر أن كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وليبيا وجزر المالديف قررت اليوم الاثنين 5 جوان قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق حدودها امام رحلاتها، واتهموها بدعم "الإرهاب". بما في ذلك تنظيمات القاعدة وتنظيم داعش والإخوان المسلمين.قرار اعتبرته الخارجية القطرية غير مبرر ويقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة ، معربة في بيان الاثنين 5 جوان 2017 عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد من قرار كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بإغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسي