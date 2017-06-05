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Politique

عبد الباري عطوان : لو استطاعوا منع الهواء عن قطر لمنعوه

Lundi 05 Juin 2017
بــاب نــات - علق رئيس تحرير موقع رأي اليوم الإعلامي عبد الباري عطوان في تصريح لاذاعة موزاييك, على قرار تعليق العلاقات الدبلوماسية مع قطر، مؤكدا أنه توقع هذا السيناريو، وقال' إنها الحرب.. وأنا لا أستبعد تحركا عسكريا لتغيير النظام في قطر..'



Credits Mosaique FM


وأضاف عبد الباري عطوان أنه كان من الواضح أن قطر بدأت تغرّد خارج السرب الخليجي وبدأت تتقرب من إيران بشكل متسارع وقررت أن تستقل بسياساتها الخارجية، متابعا ' تتعرض قطر الآن إلى عملية خنق بالكامل ولو استطاعوا أن يمنعوا عنها الهواء لمنعوه.. هذا يعني أن هناك محاولة لتركيع قطر إما أن تسيري معنا وإلا سنغير النظام.. يعني إما قطع العلاقات كليا مع الإخوان ومع إيران والمصالحة مع مصر وإما سننكد عليكم عيشتكم..'



واعتبر عبد الباري عطوان أنها 'حرب كسر عظام' وأن هناك خطة مطبوخة تلتها عملية التنفيذ بدأت بشكل متسارع جدا، مؤكدا أن الخطوة القادمة ستكون التدخل العسكري وتغيير النظام وذلك استنادا لمصادر سعودية.


ويذكر أن كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وليبيا وجزر المالديف قررت اليوم الاثنين 5 جوان قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق حدودها امام رحلاتها، واتهموها بدعم "الإرهاب". بما في ذلك تنظيمات القاعدة وتنظيم داعش والإخوان المسلمين.



قرار اعتبرته الخارجية القطرية غير مبرر ويقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة ، معربة في بيان الاثنين 5 جوان 2017 عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد من قرار كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بإغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسي


Publié le:2017-06-05 11:52:37

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4 de 4 commentaires pour l'article 143660

Mandhouj  (France)  |Lundi 05 Juin 2017 à 13h 03m |           
ثم على تونس أن تكون على وعي بما يحاك عندنا من الذين لهم علاقات مع دويلة الامارات الصهيونية ، و على رأسهم شفيق جراية و غيره .

الدولة ، الحكومة يجب أن تصارح الشعب ... و إذا كان نزول الشعب للشارع ضرورة ، فيمكن التعويل عليه مائة بالمائة ، فنحن لنا شعب عظيم .

و يجب أن تستمر الحرب على الفساد ، و الشعب موجود ، ليساند ، ليتحرك ، شرط الصراحة ، يا حكومة الوحدة الوطنية .

ولا عاش في تونس من خانها .

Mandhouj  (France)  |Lundi 05 Juin 2017 à 12h 58m |           
" السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وليبيا وجزر المالديف"

" السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وليبيا وجزر المالديف".

ليبيا و جزر الملديف ، ميش مشكل ...
ليبيا هي الآن مستعمرة اماراتية و مصرية ، ليس لها أن تختار .. لكن الشعب الليبي سوف يلقن درس للفاسد السيسي .

اليوم لقد إتضح لجميع أن حفتر في ليبيا هو من يؤسس لداعش ، و من يرسم خريطة تحركات داعش داخل الجغرافيا الليبية ، هذا معلوم لكل الشعوب .. لقد إتضحت علاقة نظام السيسي بداعش ليبيا .. السعودية كعائلة حاكمة (إنا لله و إنا إليه راجعون ) ، و هذا غير بعيد ، النزول سيكون ساحق ، و أولائك الأمراء سوف نراهم يشنقون في الطريق العام .. أما البحرين ... العائلة المالكة قد لا تكمل شهر رمضان على العرش (و نتمنى أن لا تحدث فتنة بين المذاهب في تلك الدولية ) ... مصر هي
محمية اسرائلية، لكن السيسي إنتهى وقته ، و هذا أكيد ، كذلك الإمارات هي محمية اسرائلية ، لكن حماية إسرائيل لآل زيد ، و خرفان، سوف لا تدوم كثير...

فعلا هذا ما يفعل العبيد بأنفسهم ، يفسدون و لا يصلحون حتى في حق مصيرهم ..

أما التدخل العسكري لقلب النظام في قطر أو الكويت ، هذا مستبعد جدا ، و الملك سلمان يعرف أن عرشه على الماء و في الأفق إعصار... الحوثييون سوف يستأثرون بآل سعود ، و ال 400 مليار أسلحة لا تكفي لحماية عرش آل سعود عام واحد ... الشعب السعودي ، بكل مذاهبه سوف ينتفض على تلك العائلة الفاسدة ... و ليست أمريكا ، هي التي ستواصل حماية آل سعود ، لقد فهمت أن هذه العائلة إنتهى عهدها ؛ و الرئيس أوباما ، فهم ذلك ، و ما يفعله ترامب سوى تمويه ، و ما العقود سوى لتوريط
النظام القادم في السعودية ... ترامب تاجر، مرة يفلس و مرة يربح ، و مرة شطار (نصف نصف )... و هذه المرة ستكون نصف نصف ، نصف لشعب الجزيرة العربية بع أن يتخلص من آل سعود ، و النصف الآخر لأمريكا .

بعد الحروب الأهلية في سوريا و العراق انظروا ماذا سيحدث لنظام السيسي و لهؤلاء العبيد .

الأيام القادمة ستكون مشوقة بتلاشي عروش العائلات الاقطاعية آل سعود ، في الامارات ، في البحرين ، في مصر (الإقطاع الذي يحميه الجيش ).
كم أنا أترقب تلك الأيام ، تساقط أوراق الإقطاع .
المشاهد سيكون جميل .
إنشاء الله تكون هدية العيد .

Kamelwww  (France)  |Lundi 05 Juin 2017 à 12h 23m |           
هي قبائل عنزة وكليب وصخر وقريش وقحطان وشمران تشن الحرب على قبيلة تميم ...
وما أشبه حال الأمس باليوم... قبائل تتآمر على أخرى... وصعاليك تعبث في الأرض فسادا...
الحكام في السعودية والإمارات والبحرين يفضلون إسرائيل على قطر... شوف الزمن الزفت الذي وصل إليه حال العرب !
... وبصراحة، تخونني الكلمات ولا أجد ما أقوله من هول الصدمة... أنا أعرف مدى تآمر السعوديين والإمارات على العرب، لكن لم أكن أعلم أن هذا التآمر وصل إلى هذا الحد من النذالة وسقط المتاع !

Sinbad  (Qatar)  |Lundi 05 Juin 2017 à 12h 09m |           
لقد بدأت حرب الصهاينة العرب في الإمارات ومن دار في حلقتهم على قطر وكل من يدعم حركة حماس في المنطقة
على التوانسة قراءة تسريبات سفير الامارات في واشنطن فقد كشفت تورطها في قتل بلعيد والبراهمي وفي كل العمليات الحاصلة في تونس
انتظروا زيادة العمليات الارهابية بعد دخول رجال المخابرات الاماراتية في تونس وذبح السلطاني هو أول مفاعيل هؤلاء القادمون من عاصمة الصهيونية العربية في أبو ظبي



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