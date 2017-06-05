عبد الباري عطوان : لو استطاعوا منع الهواء عن قطر لمنعوه

Credits Mosaique FM
وأضاف عبد الباري عطوان أنه كان من الواضح أن قطر بدأت تغرّد خارج السرب الخليجي وبدأت تتقرب من إيران بشكل متسارع وقررت أن تستقل بسياساتها الخارجية، متابعا ' تتعرض قطر الآن إلى عملية خنق بالكامل ولو استطاعوا أن يمنعوا عنها الهواء لمنعوه.. هذا يعني أن هناك محاولة لتركيع قطر إما أن تسيري معنا وإلا سنغير النظام.. يعني إما قطع العلاقات كليا مع الإخوان ومع إيران والمصالحة مع مصر وإما سننكد عليكم عيشتكم..'
واعتبر عبد الباري عطوان أنها 'حرب كسر عظام' وأن هناك خطة مطبوخة تلتها عملية التنفيذ بدأت بشكل متسارع جدا، مؤكدا أن الخطوة القادمة ستكون التدخل العسكري وتغيير النظام وذلك استنادا لمصادر سعودية.
ويذكر أن كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وليبيا وجزر المالديف قررت اليوم الاثنين 5 جوان قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق حدودها امام رحلاتها، واتهموها بدعم "الإرهاب". بما في ذلك تنظيمات القاعدة وتنظيم داعش والإخوان المسلمين.
قرار اعتبرته الخارجية القطرية غير مبرر ويقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة ، معربة في بيان الاثنين 5 جوان 2017 عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد من قرار كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بإغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسي
Publié le:2017-06-05 11:52:37
Par:rommen (Tunisia )
Sur: توقف نشاط بطاحات جربة بسبب إضراب الأعوان