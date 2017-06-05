داعش الارهابي يتبنى هجوم لندن..والشرطة البريطانية تعتقل 12 شخصاً

وقالت وكالة اعماق التابعة للتنظيم المتطرف إن "مفرزة من مقاتلي داعش نفذت هجمات لندن ".
وفي ثالث اعتداء تشهده بريطانيا خلال 3 شهور قام مساء السبت 3 مهاجمين على متن شاحنة صغيرة بدهس حشد على جسر لندن ثم هاجموا مارة بالسكاكين موقعين 7 قتلى، قبل ان تقتلهم الشرطة.
واعتقلت الشرطة 12 شخصا في مداهمات في حي باركينغ بشرق لندن على صلة بالاعتداء، فيما ذكرت شبكة سكاي نيوز أن الشرطة دهمت عقارا يعود لأحد المهاجمين.
Publié le:2017-06-05 01:27:37
Par:omarelfarouk (Tunisia )
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