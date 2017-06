Tunisie-Terrorisme: 3 questions au sujet du crime terroriste à Douar Esslatnia

Dimanche 04 Juin 2017

La fin tragique du jeune Khalifa Sultani, un jeune berger Douar Esslatnia enlev depuis trois jours, fait mal, trs mal en Tunisie, du Nord au Sud; de lEst lOuest. Le jeune Khalifa a t sauvagement gorg, tout comme son frre Mabrouk (en 2015), sans que lÉtat nait eu lefficacit requise pour jouer pleinement son rle providentiel de protecteur de ses citoyens. La maman de Khalifa, Zohra une dame dans la cinquantaine et non voyante, est simplement inconsolable, sur la fratrie de trois garons quelle a eus; elle en a dj perdu deux (horriblement gorgs), et elle saccroche son troisime, esprant que la Tunisie dmocratique ait aujourdhui des dcideurs dignes et honntes pour venir son secours.Cette fin tragique de Khalifa est rvoltante, injuste et incroyablement dramatique. Primo, parce que Khalifa tait exceptionnel, un beau jeune homme souriant qui travaille joyeusement (de laube au coucher, 7 jours sur 7) et qui tente de gagner sa vie la sueur de son front, en plein ramadan sous le soleil brulant, sur les pentes ardues dun maquis pastoral aride. Il a t enlev et gorg sur un maquis qui na pas encore totalement sch du sang de son frre Mabrouk, dcapit totalement dans des conditions horribles, il y a plus dune anne. On noubliera jamais, la pitoyable maman Zohra ne sachant pas quoi faire quand elle a reu la tte de son fils Mabrouk dans un sac plastique. Courageuse, elle a gard la tte de son fils Mabrouk plusieurs dizaines dheures avant que lÉtat ne se dplace et aide rcuprer le reste du corps dcapit de son fils Mabrouk et ses quelques effets personnels gards encore par le chien de Mabrouk.Cauchemardesque, incroyable, horrible comme scnario! Mais, cest aussi une histoire vraie qui se passe en Tunisie centrale, en 2017, en plein mois de Ramadan, sept ans aprs que la Tunisie ait fait sa rvolution et commenc esprer des meilleures conditions de vie pour toutes ses citoyennes et citoyens!Deux jeunes hommes la fleur de lge sont assassins aveuglement, laissant leur famille endeuille et abandonne dans ces zones prcaires et o le niveau de vie des communauts relve dun autre temps et dune autre poque. ll faut visiter ces rgions pour se rendre compte de la misre sociale et de ltat de prcarit extrme des habitants de ces contres de la Tunisie centrale, que le clbre chercheur et gographe Habib Attia (CNRS-France) a sillonn en long et en large et a appel lÉtat den faire une priorit depuis 1970. Docteur Attia avait prvenu que la pauvret de la rgion de Kasserine est capable de faire pricliter lÉtat tunisien, si rien nest fait pour dvelopper la rgion et sortir sa population de la prcarit indcente et rvoltante.Secundo, ce meurtre abject nous interpelle tous avec un vrai mauvais message dinscurit pour toute la Tunisie, rappelant le fait que certaines rgions de la Tunisie sont encore hors de contrle des forces armes, malgr tous les quipements et armements (achets aux Amricains), malgr toute la rhtorique franaise (mots et autres dclarations dOPA) et les parades de notre Chef du gouvernement toujours fier de ses mirages, quil cultive sur les plateaux de tlvision et que peu de personnes peuvent constater sur le terrain.On doit sattendre mieux de nos forces de scurit, la Tunisie a fortement investi dans le recrutement et le renforcement de comptences de la police, de la garde nationale et de larme, le tout chrement factur aux payeurs de taxes et aux gnrations futures de la Tunisie en termes de dettes et de dtournement des moyens dautres usages alternatifs, urgents et vitaux.Trois questions se posent la Tunisie entire et son gouvernement en particulier. Ces trois questions interrogent laction collective et particulirement celle du gouvernement de coalition : i) comment expliquer linaction protectrice de lÉtat, ii) quoi penser des ractions de lestablishment face ce drame monstrueux et iii) quoi sattendre des proactions venir.Lassassinat du jeune Khalifa (aprs celle de son frre Mabrouk, par le mme gang de criminels) survenait alors que plusieurs familles de la rgion ne cessaient de demander de laide au gouvernement, notamment pour les protger contre les intrusions rptes de groupes terroristes dans les villages pour menacer, voler, violenter et claironner la loi de la jungle dans ces villages perchs dans les hauteurs et coups du monde.Suite lassassinat du premier de la fratrie, le Prsident Essebsi, en personne et titre de Chef des Forces armes, avait demand officiellement lArme et au gouvernement de protger cette famille et celles vivant dans les mmes conditions de prcarit et particulirement vulnrables aux menaces. Est-ce quil sen rappelle, la-t-il fait en pleine conscience et avec le suivi que cela requiert? Que des questions poses dans les rseaux sociaux, sans rponses.À lvidence, rien na t fait pour donner suite aux directives dEssebsi, rien au vu de ce deuxime meurtre abominable en quelques mois seulement et au sein de la mme famille.Qui sont les responsables de cette grotesque dfaillance de lÉtat, et pourquoi de tels passivit et crime de non-assistance personnes en danger de mort? Dans les socits dmocratiques, cela requiert investigation et une poursuite judiciaire contre les complices et incomptences au sein de lÉtat. En attendant, une Commission denqute citoyenne peut tre constitue dans lurgence pour apporter des lments de rponses, fournir des recommandations au sujet des responsabilits qui ont occasionn mort dhomme, et malgr les ordres dEssebsi, et le peu qui reste du prestige et du srieux de la fonction prsidentielle.La chaine de commandement militaire a certainement cafouill et les populations des rgions frontalires exposes aux terroristes ont besoin dtre rassures, en laissant ct celles des lites de Tunis et du Parlement, toujours promptes bavarder et incapables de faire, dagir ou de convaincre.Faute de quoi, lÉtat tunisien creuse de jour en jour sa dfaillance fatale et acclre sa dperdition un moment o la Tunisie en a besoin plus que jamais dun État srieux, un État juste et un État courageux !Le Conseil de Scurit nationale, prsid par Essebsi, doit tre convoqu en urgence et doit se prononcer ce sujet, pour aider comprendre et identifier les responsabilits de ce crime ignoble, dans le contexte des populations marginalises, ignores et laisses pour compte sans dfense face un terrorisme ambiant et rampant au grand jour dans toute la rgion. Ce Conseil de Scurit prompt lgifrer pour la Zatla et autres enjeux tlcommands par ses instances de tutelle, est redevable la nation, imputable de ce qui se passe Kasserine, et doit rendre des comptes aux citoyens et la Tunisie entire. Il doit tenir sa prochaine rencontre dans le village o ces jeunes ont t crapuleusement gorgs.La classe politique de Tunis doit avoir honte, doit montrer sa compassion et demander pardon aux citoyens de Kasserine. Elle est directement concerne par cet attentat terroriste. Les partis membres de la coalition au pouvoir vitent le sujet, et certains de leurs notables porte-paroles commencent dblatrer des dclarations improvises, encore plus inquitantes et montrant davantage lincapacit de leur parti mesurer la porte politique du crime, la symbolique du drame et limportance dagir pour que cela change.Plusieurs sont complices par leur inaction, par leur irresponsabilit et par leur non-assistance des personnes en danger appelant laide en tant sans dfense, sans moyens et sans coute, tant de la part de la chaine du commandement que de la part des partis constituant la coalition au pouvoir.Les mdias officiels de la capitale Tunis ne font pas mieux et ont dmontr hier soir, encore et encore, leur insensibilit endmique face aux causes et enjeux des rgions isoles et prcaires. Les feuilletons coulaient flots, la pub tournait en boucle, avec des vulgarits tout acabit faisant tourner le business, alors que la Tunisie profonde est peine et pleure Khalifa, pense son frre Mabrouk et prie pour leur mre Zohra. Aucune station de TV na arrt de manire professionnelle ses missions pour faire du direct, ou encore pour formuler des condolances crdibles et pouvant tre la hauteur de la tragdie.Dans ce cas, la dfaillance de lÉtat est lisse par des programmes de TV-poubelles, relays par des pseudo-journalistes respirant lopportunisme, vhiculant la superficialit et incapables de se rendre compte des biais de leur gocentrisme et ddain des rgions et populations de lintrieur du pays.Lestablishment politique doit sexcuser, les mdias-poubelles doivent se remettre en cause. Mais, dans limmdiat, on verra qui, de lestablishment politique actuel, osera se dplacer dans ces rgions loignes pour assister, par exemple, lenterrement de Khalifa, consoler la maman Zohra! Tout un dfi pour les lites politiques habitues au luxe et la parade politique sur les plateaux de TV et des saloons de la banlieue Nord. Les rgions intrieures et de la Tunisie profondment oublie ont en marre de ces lus verbeux, incomptents et cumulent inertie et ineptie.Pourtant, la prsence des plus hauts responsables de lÉtat sur les lieux du crime est de nature apaiser les peines! Cest loccasion de voir Essebsi assister aux crmonies de lenterrement et pourquoi pas diriger une marche de soutien Sidi Bouzid. Ou simplement rompre le jene avec la maman Zohra et ses proches dans la rsidence familiale. On verra qui ira de nos lus, de nos TV, de nos lites de Tunis. On a hte de savoir ce qui va tre dit aux populations locales.Cet attentat et ses consquences vont faire bouger les lignes de dmarcation et amener certains partis avancer reculons, pour senferrer davantage. Il y aura un avant et un aprs le 3 juin, le Conseiller principal du Prsident Essebsi ne peut pas rester indiffrent et doit dvoiler ses cartes ce sujet, pour dire aux citoyens du Sud et du Centre sils figuraient encore dans le maping des enjeux de la transition dmocratique et dans le GPS des tractations mercantiles du Palais de Carthage.La dernire question et non la moindre concerne les mesures prendre pour remettre les pendules lheure des dfis de la Tunisie daujourdhui. La Tunisie des rgions intrieures a besoin dun traitement quitable et capable de rtablir la confiance et gnrer lespoir.Depuis 2011, les gouvernements successifs nont pas russi fdrer et mobiliser lopinion publique pour reconqurir la confiance.Les rseaux sociaux ne tarissent pas dloges et de compassions lgard de la famille sinistre. Mais, comme un seul homme, les propos de ces rseaux sociaux avancent que la garde nationale, de la police et mme de larme sont trop lentes et trop distantes pour venir en aide efficacement quand le danger terroriste est imminent, mobile et informe finement.La scurit des rgions frontalires isoles ne peut pas attendre les dcisions de Tunis et les convois militaires venant de villes de 300 400 km. LÉtat doit repenser la scurit militaire de ces rgions exposes, dcentraliser les dcisions lies et procurer les moyens de dfense collective. Lenjeu est de taille, et la scurit ne peut pas attendre les tergiversations politiciennes de Tunis, trs peu au fait des dfis de lefficacit oprationnelle et du rapport cot-bnfice des risques encourus sur le terrain.Faute de prsence arme rassurante, les citoyens doivent avoir le droit de disposer des armes efficaces pour se dfendre, comme cela a t constat Benguardan, ou dans les rgions du Sud du temps des Fellaghas entre 1954 et 1958.Ces rgions difficiles sont propices aux affrontements de type gurilla! Cela requiert une stratgie proportionne et modulable, fort diffrente de la stratgie actuelle du gouvernement tunisien.Le gouvernement et les partis dans la coalition au pouvoir doivent sortir de leur silence, confort, et calcul partisan pour prter srieusement une main-forte aux populations et villages exposs aux attaques terroristes, particulirement dans la Tunisie centrale.