زعرة السلطاني أولى بالحماية الامنية

Dimanche 04 Juin 2017





Publié le:2017-06-04 14:36:57

في الوقت الذي يتمتع فيه ابواق الكذب و تزييف الوعي بالحماية الامنية التي تلاحقهم حتى داخل الخمارات ، تعيش عائلة زعرة السلطاني في دوار السلاطنية التي قدمت للوطن الشهيدين مبروك و خليفة السلطاني دون حماية رغم انهم يعيشون على التماس مع الجبال التي يتحصن بها الارهابيون ،،تصوروا ، بعد 60 سنة استقلال و 3000 سنة حضارة و عقدين من تركيز صندوق النهب 26-26 مازالت توجد في تونس مناطق بلا مياه صالحة للشراب ،، في السلاطنية يصعد الشهيدان مبروك و خليفة للجبل لجلب المياه ،، نعم الدولة في قفص الاتهام وهي التي تعهدت على لسان رئيسها وحكومتها بتوفير الحماية لعائلة زعرة السلطاني ،، لا أحد يستطيع معرفة حجم المأساة التي تعيشها العائلة فلا ننسى ما قاله ابن عم الشاب خليفة السلطاني منذ عام بانهم لا تربطهم بالدولة سوى بطاقة التعريف و فاتورة الكهرباء ..من العجب العجاب ان تعامل الدولة مواطنيها بمكاييل مختلفة ، فتهرع الى من تحسبهم من الدرجة الاولى وتنزل بطم طميمها لمواساتهم و توفر الحماية لعائلاتهم و تعلن الحداد ، فيما تكتفي ببيانات يتيمة و كلام عاطفي جاف تجاه مواطني تونس العميقة الذين يعانون شظف العيش و رعب الارهاب .بعد كل عملية ارهابية تنتصب منابر الترف الاعلامي لتقديم دروس جافة في كيفية مقاومة الارهاب و تستثمر بعض الاحزاب السياسية الحادثة لتسجيل نقاط على الحكومة ، لكن الواقع على الارض لا يتغير بعد تلك الثرثرة ،، من البديهي ان هيبة الدولة تظهر في مناطقها الحدودية و هناك ينبغي توفر وسائل العيش الكريم و المراقبة الامنية و الاستعلاماتية ، و في دول اخرى تجارب ناجحة في كيفية تنمية المناطق الحدودية لانها تمثل صورة البلاد امام جيرانها ، ما حدث في دوار السلاطنية و قبله في بن قردان رغم الملحمة التي خاضتها الجهة ضد الدواعش يؤكد ان دولتنا تقدم مجرد مسكنات ظرفية و لا تنفذ وعودها ،،تحتاج تونس الى رؤية استراتيجية و الى رجال دولة يفكرون في مستقبلها و مستقبل شعبها ، لقد حلمنا بدولة المواطنين فاذا بنا لم نرقى الى مرحلة الرعايا ، فالدولة تحمي رعاياها ، و في القديم كانت تعلن الحروب اذا تعرض احدهم لانتهاك من طرف اجنبي ، اما المواطنة فلها شروطها التي لا تتوفر للجميع لكن يتمتع بها بعض النخب المرفهة و المهتمة اليوم بحق المفطرين في التجاهر بالافطار ،،كاتب و محلل سياسي