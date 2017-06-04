تترك زعرة وحيدة في مأساتها.. دولة العقوق الوطني !!

Dimanche 04 Juin 2017





Publié le:2017-06-04 00:24:38

كانت الفاجعة الاولى لضريرة العينين زعرة عند اختطاف ابنها مبروك اواخر خريف سنة 2015، قبل ان تأتي الصدمة المزلزلة بقطع رأسه عن جسده، أما الفجعة الثانية فهي في الاسبوع الاول لرمضان هذه السنة، لتنطلق المأساة العميقة باعادة نفس سيناريو مبروك مع شقيقه خليفة، في تهاون مسجّل من السلط التي تركتها في مصابها لا احد يمكن ان يتوقّع حالها.كل القنوات التلفزية هذا المساء واصلت في برامجها المعتادة، من كاميرا خفية وسيتكومات والعاب القمار ومسلسلات الاسفاف وبرامج الهشك بشك، بل أن على "الحوار التونسي" برنامج هزلي وعلى "حنبعل" منوعة أغاني، وكأن الوطن لم يزف شهيدا من احد ابنائه الشباب المحرومين من الحياة حتى قبل قتله، خليفة السلطاني ابن دوار السلاطنية الذي يقع في اقاصي الحدود مع الجزائر، ولا حداد اليوم ولا الوان سوداء ولا منشطين حزنين منتكسين.لم يكن الحال ذاته عندما تعرض نزل الامبريال للنائبة الندائية امرأة الاعمال زهرة ادريس للهجوم الارهابي، ولا عندما تم استهداف النائب الندائي رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي، فحينها قامت الدنيا ولم تقعد واعلنت الطوراىء الاعلامية والسياسية، وتنقلت الحكومة والرئاسة وكل الطبقة السياسية تقريبا لسوسة، وكيف لا والمعنيين هما امرأة الاعمال زهرة ادريس ورجل المال رضا شرف الدين والحزب المنتمين له هو النداء والجهة سوسة.أما خليفة السلطاني فهو احد الشباب المعدمين، القاطنين بدوار السلاطنية الذي لم يكد يذكر لولا اغتيال اخاه مبروك في 2015، هذين الشابين الذين لم يريا من الحياة سوى مرها ومرارتها، من قساوة الطبيعة الى ظلم الواقع، مع أم ضريرة واب مات قبل سنوات لقساوة الحياة، في منطقة تفتقد حتى للماء الصالح للشراب، ولا مورد رزق فيها سوى رعي الاغنام.اختطاف خليفة الذي تم الجمعة لم يكن اعتياديا، فالامر يحصل للمرة الثانية في نفس المنطقة ونفس العائلة، وزيادة يحصل عن بعد مئات الامتار عن دوار السلاطنية وليس في الغابة او الجبل، ويحصل وهو مرافق وليس وحيد، وفضلا عن ذلك لا يتم من شخص او اثنان بل من اربعة اشخاص، ويختطف وهو حي ولا تتم الملاحقة لتخليصه والقبض على المختطفين او قتلهم قبل الاجهاز عليه، الى حد أن الاهالي هم من كلفوا انفسهم للقيام بالتفتيش في الجبل.الامر لا يخلو من دلالات بعد أن طمأنتنا الدولة بانها ذهبت اشواطا بعيدة في مكافحة الارهاب، والامر فيه من الغرابة لان تلك المنطقة المفترض أن تكون تحت رقابة استعلاماتية خاصة فضائية عالية، والاقمار الاصطناعية الامريكية التي لا يغالطها 'صرصار" في جحر تتابع ادق التفاصيل، ولا ندري لماذا افلتت هذه الحادثة من "راداراتها".الام زعرة الملتاعة وجدت نفسها وحيدة مقهورة، عاجزة عن استرجاع ابنها المختطف، بعد أن وعدها قبل سنة ونصف اعلى رأس السلطة بحمايتها وذهبت وعوده ادراج الرياح، في استقبال استعراضي لعائلة الشهيد مبروك السلطاني بعد ان تحدث ابن عمه الحديث العجاب وشد اهتمام كل الراي العام، الام زعرة لم تجد هذه المرة سوى اهلها وعشيرتها التي هبت دون حساب بحثا عن ابن عرشهم بوسائل بدائية، والتحرك الحكومي كان واهنا متثاقلا الى ان جاءت الصدمة الصاعقة عشية السبت.رئيس الحكومة الذي لم يقم بما يلزم عند الاختطاف، بقي على الخط بعيدا عند الاجهاز على خليفة ولم يكلف نفسه التنقل الفوري للتعزية (كلف وزير الدفاع لتمثيله)، وتصبير الام الموجوعة التي فقدت فلذتي كبدها في اقل من سنتين بطريقة وحشية بشعة، ويبدو انه منشغل بما هو "اهم" من فقدان مواطن بطريقة بربرية يحمل الجنسية التونسية، خلاف كل ما يحصل مع حكومات ورئاسات العالم، حيث تعلو مكانة المواطن كل شيء وتسقط امامها كل المشاغل، فما بالك وهذه المرة القتل يطال اخوين لعائلة مسحوقة مرابطة في الثغور.طبعا رئيس الحكومة لا تعنيه على الظاهر منطقة السلاطنية المهمشة، كما يعنيه على الاغلب خليفة واخوه مبروك النكرين، كما لا تعنيه حالة الام زعرة التي لا تزن سياسيا ولا ماليا، ويبدو ان السقوط قيمي قبل ان يكون سياسي، فالمحركات لما تقوى مع اصحاب المال والنفوذ والجهات الوازنة، وتتعطل مع البسطاء والبؤساء والمساكين المسحوقين، فالازمة بالاساس اخلاقية قيمية.دولة تتنكر لمواطنيها الضعفاء وتترك أم ملتاعة في فلذتي كبدها وحيدة، وتتعامل بتمييز حتى في موت واستهداف مواطنيها، هي دولة عقوق وطني يلزمها اعادة زرع ضمير انساني، ولا ندري ان كان سيقبل الجسد ضميرا لم يتربى فيه، او بالاحرى ان كان سيقبل الضمير الزراعة في جسد لا مكان فيه للقيم!!(*) قانوني وناشط حقوقي