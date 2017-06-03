اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي بواشنطن وحساب وزير خارجية البحرين في تويتر

استخدام الأموال
وتواصل المُخترِقون مع موقع "ذا دايلي بيست " الأميركي هذا الأسبوع، ليعرضوا عينة من الرسائل التي ادَّعوا أنَّها تُظهِر "كيف استخدمت دولةٌ صغيرة غنية جماعات الضغط للإضرار بالمصالح والحلفاء الأميركيين".
وقالوا وفقاً لما ذكرع موقع "ذا ديلي بيست" الجمعة 2 يونيو 2017 إنَّ التسريبات "تكشف كيف جرى استخدام ملايين الدولارات للإضرار بسمعة حلفاء أميركيين والتسبُّب في إحداث تغيير في السياسة".
وأشار القراصنة إلى أنهم يعتزمون نشر المواد التي بحوزتهم، اليوم السبت 3 يونيو/حزيران 2017.
والعينة التي وصلت إلى موقع "ذا ديلي بيست" تضمنت 55 صفحة من وثائق يبدو أنَّها قد طُبِعَت وصُوِّرت باستخدام كاميرا رقمية.
وادَّعى المسؤولون عن التسريبات أنَّهم حصلوا على الوثائق عن طريق جماعة ضغط مهتمة بالتبليغ عن الفساد وما شابه، موجودة في العاصمة واشنطن وحصلت على أموال.
قرصنة العتيبة تكشف علاقاته باللوبي المعادي لقطر بواشنطن
كشفت الوثائق التي حصل عليها قراصنة من البريد الإلكتروني لسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، عن وجود علاقات بين الأخير وبين إحدى مؤسسات الضغط الأمريكية، التي تتولى مهاجمة سياسة قطر واتهامها بالإرهاب من وقت إلى آخر.
وقالت صحيفة "ديلي بيست"، إن الوثائق تشتمل على جدول أعمال لاجتماع عقد بين العتيبة وبين المنظمة "الصقورية" المعروفة باسم "مؤسسة الدفاع لأجل الديمقراطيات" (Foundation for Defense of Democracies).
ويذكر أن هذه المنظمة هي التي نظمت ما بات يطلق عليه إعلاميا "ندوة واشنطن"، وهي الندوة التي عقدت في 23 أيار/ مايو الماضي وخصصت للهجوم على قطر، وزعمت وجود علاقات بين الدوحة والإرهاب، قبل أن تتناقل وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية والمصرية التصريحات الصادرة عنها على نطاق واسع.
وبحسب "ديلي بيست"، فإن الوثائق التي حصل عليها القراصنة تكشف أيضا العلاقة بين وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس وبين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. وفي إحدى الرسائل التي اطلعت عليها الصحيفة، يصف غيتس ابن زايد بـ"صديقي ولي العهد"، علما بأن الوزير الأمريكي السابق كان أحد المتحدثين الرئيسيين في "ندوة واشنطن"، ما دفع مراقبين للربط بين سفير الإمارات بواشنطن وبين الحملات التي تشنها مؤسسات ضغط ضد قطر في العاصمة الأمريكية.
اختراق حساب وزير خارجية البحرين:
وقالت وزارة الخارجية ووسائل إعلام محلية في البحرين يوم السبت إن متسللين اخترقوا حساب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على تويتر ونشروا مقاطع مصورة معادية ومسيئة.
ولم تتهم الوزارة أي طرف بعملية التسلل.
وقالت الوزارة في رسالة نشرتها على حسابها على تويتر "تبين الوزارة بأنه قد تم اختراق حساب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية. يرجى أخذ العلم والحذر".
واستخدم المتسللون حساب الوزير لإعادة إرسال منشورات من حساب آخر يحمل اسم (نمور الحرية) والذي يتبع متشددين شيعة على ما يبدو. وجاء في رسالة تحوي صور زعماء شيعة "قادتنا لكم عهد .. مطلبنا يسقط حمد" في إشارة للملك حمد بن عيسي آل خليفة.
وذكرت صحيفة الوسط التي تصدر بالعربية على موقعها الإلكتروني إن المتشددين نشروا تغريدات وتسجيلات مصورة تحمل إهانة للوزير. وقالت "يبدو من تسلسل التغريدات زمنيا أن الاختراق بدأ حوالي الخامسة والنصف صباحا".
وجاء أحد المنشورات مصحوبا بصورة للملك مع تعليق "يسقط حمد".
وزاد التوتر في البحرين، حيث يتمركز الأسطول الخامس الأمريكي، بعد سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة للحد مما تصفه بأنه أنشطة غير مشروعة ترتكبها جماعات وأفراد من المعارضة بتهمة إثارة التوتر الطائفي.
Publié le:2017-06-03 14:16:20
Par:mandhouj (France )
Sur: جبل مغيلة : العثور على جثة شقيق مبروك السلطاني