الشرطة الألمانية تنهي حفلا موسيقيا قبل موعده بسبب تهديد إرهابي

Vendredi 02 Juin 2017

وكالات - أوقفت الشرطة الألمانية بشكل مؤقت حفلا في الهواء الطلق في مضمار نوربرغرينغ للسباقات ببلدة نوربرغ، اليوم الجمعة، بسبب تهديد إرهابي محتمل.



وقالت الشرطة في بلدة كوبلنز المجاورة في بيان "بسبب وضع إرهابي خطير أبلغنا (الجهة) المنظمة بوقف الحفل مؤقتا كإجراء احترازي".



وقالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، إن الجهة المنظمة طلبت من الحضور مغادرة المكان إلى مخيم قريب "بطريقة منظمة ومحكومة".



وقالت الشرطة إن "الجهة المنظمة لحفل روك أم رينغ والتي تعمل بتنسيق وثيق مع السلطات الأمنية أنهت الحفل اليوم قبل موعده.





وأوضحت، أن "السبب وراء ذلك تحذير ملموس جعل من المستحيل استبعاد وجود تهديد إرهابي"، مضيفة، أنها "لا نستطيع تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن المعلومات المتعلقة بالسبب "، بحسب "رويترز".



Publié le:2017-06-02 23:51:15

