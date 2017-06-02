إضراب عام في مدينة الحسيمة بالمغرب للمطالبة بإطلاق سراح ناصر الزفزافي

Vendredi 02 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-02 23:17:57

- يدخل إضراب عام في شمالي المغرب يومه الثاني في إطار الاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح قائد ما يسمى بـ"الحراك الشعبي" ناصر الزفزافي.واعتقل الزفزافي يوم الاثنين الماضي برفقة آخرين بعد ثلاثة أيام من الاختفاء بعيد مقاطعته إمام جمعة في أحد مساجد الحسيمة بعدما اعتبر خطيب الجمعة أن ما تشهده المدينة هو "فتنة".ووجهت السلطات المغربية تهمة تهديد الأمن القومي للناشط.وظهرت أم الزفزافي على شاشة إحدى القنوات المغربية وحثت الملك محمد الساس أن يظهر "الرأفة" ويأمر بإطلاق سراح ابنها".وشارك آلاف من الأشخاص في المظاهرات الليلية رافعين لافتات تطالب بإطلاق سراح السجناء في أعقاب إضراب عام شهد تهشيم واجهات معظم المحلات التجارية في وسط المدينة.لكن لم يسجل عنف خلال ليلة الجمعة.وقال صاحب محل تجاري لوكالة فرانس برس "يأتي هذا الإضراب لمدة ثلاثة أيام نتيجة لما يحدث هنا أي تهميش المنطقة التي لا تطلب سوى الحصول على الخبز بشكل يومي".وقال صاحب محل آخر إن "المظاهرات ستستمر حتى يتم الإفراج عن جميع السجناء".وتقع مدينة الحسيمة التي يقطنها نحو 56 ألف شخص في منطقة الريف التي تشكو من التهميش.وبدأت الاضطرابات في المنطقة بعد مقتل بائع السمك، محسن فكري، السنة الماضية.وقتل فكري طحنا في شاحنة نفايات عندما كان يحاول استعادة مخزون السمك الذي صادرته السلطات بغية إتلافه.وتحولت الاضطرابات الاجتماعية إثر مقتل بائع السمك إلى احتجاجات مطالبة بتخصيص استثمارات أكبر في المنطقة ومحاربة الفساد، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.وكانت منطقة الريف في قلب ما يسمى بالربيع العربي في عام 2011.