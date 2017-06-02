مساء اليوم بمدينة القصرين تفتتح الدورة التاسعة لمهرجان ليل المدينة الرمضانية

Vendredi 02 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 17:39:58

- تفتتح مساء اليوم الجمعة (الساعة العاشرة والنصف ) باحدى الفضاءات الخاصة (قاعة المالوف ) وسط مدينة القصرين ، الدورة التاسعة لمهرجان ليل المدينة الخاص بشهر رمضان ، بعرض فرجوي ضخم يحمل عنوان "فراشيش " للفنان عماد التونسي وهوعرض يجمع بين الموسيقى الشعبية والعصرية وفيه انفتاح كبير على الموسيقى العالمية وفق ما ذكره اليوم لمراسلة (وات) بالجهة مدير المهرجان ماهر الهرماسي .وأضاف الهرماسي أن هذه الدورة ، التي تشرف على تنظيمها جمعية ليل المدينة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين والنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي للولاية ، تتضمن باقة من العروض المسرحية والفنية والموسيقية ، كما تتضمن فقرات تنشيطية موجهة للأطفال وهي متواصل على مدى 12 ليلة ابتداء من يوم 2 جوان الجاري إلى غاية يوم 21 من نفس الشهر.وأكد أن "هذا المهرجان ذي الطابع المحلي ، يهدف بالخصوص إلى تنشيط سهرات شهر رمضان المعظم والترفيه عن العائلات وكسر الروتين اليومي ، إضافة إلى إضفاء حركية ثقافية وفنية بالمدينة طيلة الشهر الكريم وفسح المجال أمام فناني ومبدعي الجهة لمزيد التعريف بانتاجاتهم الفنية المختلفة وتسويقها " .ويكون رواد المهرجان أيام 4 و8 و20 جوان الجاري على موعد مع كل من مسرحية " تلعب نلعب " لفضاء خطوة بالقصرين و" مسرحية "حبس النساء " لدار الثقافة بتالة ومسرحية "ميعاد" للمسرحي ابن الجهة هيام العلوي .ويوم 6 جوان سيقدم الفنان محرز العبيدي عرضا موسيقيا بعنوان " مجلس زرياب " ، أما يوم 10 جوان فيسهر الجمهور مع فرقة "برقو 08 " من سليانة ويستمتع بالايقاع العصري والجديد لمجموعة من الاغاني والقطع الموسقية الشعبية القديمة ويوم 13جوان سيكون موعدهم مع فرقة "الامراء" صحبة الفنان التونسي نادر امين .أما موعد الأطفال فسيكون يومي 15 و17جوان مع عرض تنشيطي متنوع وأخر موسيقي يحمل عنوان " مختلفون2 " .وتقدم فرقة المعهد الجهوي للموسيقى يالقصرين يوم 19 جوان عرض بعنوان " لمعان " وفي اليوم الموالي سيكون لعشاق الرقض العصري والسلام مع عرض"اولاد بلاد سالم .وسيدل الستار على هذه التظاهرة الرمضانية يوم 21 جوان بعرض موسيقي (مالوف ) يحمل عنوان " ريحة البلاد " لمجموعة جذور بالمنستير .مر