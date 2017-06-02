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Culture

مساء اليوم بمدينة القصرين تفتتح الدورة التاسعة لمهرجان ليل المدينة الرمضانية

Vendredi 02 Juin 2017
بــاب نــات - تفتتح مساء اليوم الجمعة (الساعة العاشرة والنصف ) باحدى الفضاءات الخاصة (قاعة المالوف ) وسط مدينة القصرين ، الدورة التاسعة لمهرجان ليل المدينة الخاص بشهر رمضان ، بعرض فرجوي ضخم يحمل عنوان "فراشيش " للفنان عماد التونسي وهوعرض يجمع بين الموسيقى الشعبية والعصرية وفيه انفتاح كبير على الموسيقى العالمية وفق ما ذكره اليوم لمراسلة (وات) بالجهة مدير المهرجان ماهر الهرماسي .

وأضاف الهرماسي أن هذه الدورة ، التي تشرف على تنظيمها جمعية ليل المدينة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين والنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي للولاية ، تتضمن باقة من العروض المسرحية والفنية والموسيقية ، كما تتضمن فقرات تنشيطية موجهة للأطفال وهي متواصل على مدى 12 ليلة ابتداء من يوم 2 جوان الجاري إلى غاية يوم 21 من نفس الشهر.

وأكد أن "هذا المهرجان ذي الطابع المحلي ، يهدف بالخصوص إلى تنشيط سهرات شهر رمضان المعظم والترفيه عن العائلات وكسر الروتين اليومي ، إضافة إلى إضفاء حركية ثقافية وفنية بالمدينة طيلة الشهر الكريم وفسح المجال أمام فناني ومبدعي الجهة لمزيد التعريف بانتاجاتهم الفنية المختلفة وتسويقها " .
ويكون رواد المهرجان أيام 4 و8 و20 جوان الجاري على موعد مع كل من مسرحية " تلعب نلعب " لفضاء خطوة بالقصرين و" مسرحية "حبس النساء " لدار الثقافة بتالة ومسرحية "ميعاد" للمسرحي ابن الجهة هيام العلوي .


ويوم 6 جوان سيقدم الفنان محرز العبيدي عرضا موسيقيا بعنوان " مجلس زرياب " ، أما يوم 10 جوان فيسهر الجمهور مع فرقة "برقو 08 " من سليانة ويستمتع بالايقاع العصري والجديد لمجموعة من الاغاني والقطع الموسقية الشعبية القديمة ويوم 13جوان سيكون موعدهم مع فرقة "الامراء" صحبة الفنان التونسي نادر امين .
أما موعد الأطفال فسيكون يومي 15 و17جوان مع عرض تنشيطي متنوع وأخر موسيقي يحمل عنوان " مختلفون2 " .
وتقدم فرقة المعهد الجهوي للموسيقى يالقصرين يوم 19 جوان عرض بعنوان " لمعان " وفي اليوم الموالي سيكون لعشاق الرقض العصري والسلام مع عرض"اولاد بلاد سالم .
وسيدل الستار على هذه التظاهرة الرمضانية يوم 21 جوان بعرض موسيقي (مالوف ) يحمل عنوان " ريحة البلاد " لمجموعة جذور بالمنستير .
مر


Publié le:2017-06-02 17:39:58

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