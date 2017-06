Tunisie : les trois clans de la lutte à la corruption; «râleurs», «déserteurs» et «loyalistes»

Vendredi 02 Juin 2017

La dfection Exit Les dserteurs

La prise de parole (Voice) ou les militants-rleurs!

Les loyalistes (loyalty) ou les avaleurs de couleuvres

Que faire pour radiquer la corruption





Publi le:2017-06-02 00:15:39

Rcemment et aprs les sanglantes confrontations au Kamour-Tataouine, le Chef du gouvernement tunisien, Chahed, a fini par cder la pression politique, en dclarant promptement son intention de livrer une bataille sans merci contre la corruption. Depuis lors, cest parti et la bataille anticorruption est enclenche, quelques heures seulement aprs les confrontations violentes entre les jeunes de Tataouine et les troupes armes de la Garde nationale. Les jeunes du Kamour revendiquaient, entre autres, plus de transparence au sujet des contrats rgissant le partage de la rente ptrolire dans ces rgions sahariennes de la Tunisie.Chahed engage une bataille fort attendue et trs imprvisible! Une bataille complexe, une bataille prilleuse, mais sans doute une bataille socialement bnfique, gnrant des effets positifs probables en termes dapaisement politique, de ressourcement de la confiance et de renforcement dun capital social fort branl par plusieurs dcennies de dictature et de corruption gangrnant diverses instances gouvernementales.Cependant, de nombreux observateurs avancent que la bataille anticorruption est plus facile dclarer qu gagner et remporter sur tous ses fronts et dans tous ses assauts contre les diverses barricades et divers champs de mines difis soigneusement et depuis longtemps par les barons et les lobbys de la corruption, avec limplication directe de ladministration publique.Ces observateurs ajoutent que la victoire contre la corruption est tributaire des rapports de force entre les clans, les clivages et les intrts en prsence. Ce nest pas par hasard que plusieurs ministres et organismes gouvernementaux concerns par cette bataille ont appel laide, demandant du soutien politique, pour ne pas laisser le gouvernement agir seul en front-tireur, sans soutien logistique et sans adhsion politique de la part des citoyens et citoyennes.Dans une socit profondment gangrne par la corruption et dchire par ses tensions larves, la victoire contre la corruption dpendra fortement des comportements des clivages et clans en prsence. À ce propos, on peut se demander, mais qui sont-ils ces clivages et clans dont les comportements peuvent mener la victoire, comme lchec, de cette guerre la corruption en Tunisie.Les thories et paradigmes issus de lconomie politique nous aident caractriser ces forces et leurs comportements face des enjeux majeurs, tels que celui de la corruption.La suite de la chronique emprunte le modle explicatif dAlbert Hirchman (1915-2012), un clbre conomiste amricain qui a analys les principaux phnomnes politiques pour classer les acteurs et leurs comportements en trois catgories. Ce modle est dcrit dans le clbre ouvrage Exit, Voice, Loyality, publi en 1970, traduit en ces termes : Dfection, Prise de parole et Loyalisme.Ma lecture et application du modle de Hirchman, dans le cas de la guerre contre la corruption en Tunisie sont prsentes ci-dessous; de faon forcment rductrice et simplificatrice. Mon objectif est modeste; il consistait dcrire grand trait les clivages, brches et forces en prsence dans le succs ou lchec de cette guerre la corruption.Cest depuis fort longtemps que la corruption svit dangereusement dans les organisations et institutions de la Tunisie indpendante. La corruption sest particulirement ancre dans le tissu social avec le rgime dictatorial de Ben Ali, avec lappui des leviers de la rpression et de la mainmise de certains clans (Ben Ali, Trabelsi, etc.) sur les rouages de lÉtat.Et cest depuis plus de 3 dcennies quune grande partie des Tunisiens a opt pour la dfection, comme voie de contournement, dvitement ou de rupture avec le systme de corruption svissant au grand jour dans les administrations gouvernementales et sur les marchs (publics et privs) de toutes les rgions de la Tunisie, sans exception.Appliquant les prceptes de Hirchman, la dfection observe en Tunisie au sujet de la corruption sinscrit dans une logique de rationalit purement conomique i) minimisant les cots (lis lopposition au rgime, la corruption rige en systme et les risques de se faire arrter ou harceler) et ii) optimisant les bnfices lis des activits alternatives : vitement des circuits formels, migration, sortir de lemprise des administrations corrompues, etc.La dfection est adopte par de nombreux citoyens se rfugiant de facto dans les secteurs atypiques avec une multitude de pratiques informelles, au sein de rseaux et de circuits peu codifis, peu structurs et labri de la bureaucratie.Les ministres, lus, hauts fonctionnaires ayant servi avec Ben Ali ont contribu directement lamplification du flau de la corruption, avec comme corollaire li une croissance exponentielle du secteur informel un secteur hors norme et hors de porte des clans de corruption utilisant les administrations comme rabatteurs et rgulateurs complices.Lconomiste Hirchmann explique que face aux phnomnes politiques lis la dictature, la dfection devient une option rationnelle (optimale dans le jargon conomique). Le citoyen adopte la dfection pour viter de faire face aux corrompus, dans les multiples ddales des administrations gangrnes par la corruption (Douanes, Polices, Garde nationale, administration, municipalit, tribunaux, fisc, etc.). Grce au march sous-terrain et les activits informelles, les dserteurs agissent en acteurs conomiques pour afficher leur rsistance face aux administrations corrompues (police, douane, fiscalit, etc.).Aujourdhui, certains experts estiment le poids du secteur informel en Tunisie quasiment 60% du PIB (Produit Intrieur Brut), soit presque 20 milliards de $ US annuellement. Ce secteur est convoit par de milliers de petites entreprises et de dizaines de milliers de travailleurs autonomes, tous ont simplement dsert le secteur formel pour ne pas subir les pressions des lobbys et barons de la corruption et allis dans les administrations et rouages bureaucratiques. La corruption est souvent lie la complexit des procdures administratives, aux dlais et formes de raquettes. Le modle de Hirchman tablit ce type de lien dvitement et de contournement expliquant la dfection.Avec lactuelle guerre la corruption, le dfi du gouvernement Chahed consiste rhabiliter et rassurer ces dserteurs des marchs formels et administrations encore trs infectes par les pratiques de corruption. Ce faisant, le gouvernement fera dune pierre deux coups : renforcer lconomie formelle et favoriser la transparence par la lutte la corruption.Le comportement de dfection face la corruption a t aussi observ chez les traditionnels promoteurs des valeurs thiques et des normes institutionnelles rgissant la vie sociale de tous les jours. Durant les annes Ben Ali et Bourguiba, de nombreux notables, sages, lites, mchaieks, etc., ont fini progressivement par baisser les bras et par fermer les yeux sur les pratiques de corruption et les valeurs dlinquantes associes. La dfection est ainsi devenue progressivement institutionnelle dans certains milieux communautaires, et la socit perdait ici un prcieux pare-chocs contre la corruption. La dfection touche dans ce cas, les valeurs et les normes socioculturelles rgissant lthique et Elaklak() (valeurs).Sur un autre front, et durant ces dcennies de plomb, des centaines de milliers de cadres, duniversitaires, dlites, de penseurs ont fini par quitter le pays, pour viter les humiliations et fuir les invectives associes au dploiement des pratiques de corruption. Quelques 500 000 citoyens hautement qualifis ont migr, entre 1980 et 2010, vitant ainsi les pressions et dictats des rseaux de corrompus; ces citoyens sont experts et sont convoits partout dans le monde. Ces lites ayant choisi la dsertion par lmigration ont vot par les pieds, ne pouvant pas voter dmocratiquement sous Bourguiba ou sous Ben Ali, rgimes fortement corrompus et rpressifsnotamment pour contrer la corruption et la fraude.Le deuxime type de comportements et contestations anticorruption sest dvelopp dans les campus universitaires, chez les gnrations montantes et trs duques, qui contrairement leurs parents, ne voulaient plus se laisser faire par les rseaux de la politique. Ce groupe de militants constitue le principal pilier de la lutte la corruption, tant comparativement aux autres groupes, moins ports baisser les bras, taire la colre ambiante pour prendre la parole sur les diverses tribunes (mdia, manifestation, journaux, internet, parlement, etc.).Aujourdhui, ce groupe de militants et de rleurs est constitu majoritairement dirrductibles, de courageux qui font les multiples sit-in anticorruptions et antigouvernementaux (Kamour, Kasba, Tunis, Gafsa, etc.). Ce groupe choisit laffrontement par la prise de parole (par slogans, manifestations, contestations, mdias, etc.), plutt que par la dfection (abdication) face au flau de la corruption et contre ses barons ou complices politiques.Ce groupe htroclite adopte une stratgie accordon pour slargir (par alliance/fusion) ou satrophier (par cassure/fission), selon les enjeux et les tensions entre les clans et acteurs qui le composent. Ceux-ci sont gnralement des citoyens et citoyennes cultivs, de la classe moyenne, des jeunes, ayant des obdiences socialisantes, mais fortement concerns par le chmage et lrosion de la performance de lÉtat.Lannonce du Chef de gouvernement pour lutter contre la corruption a t accueillie avec soulagement par les adeptes de la bonne parole militante, par ceux qui rlent sans cesse et qui se font entendre pour lutter contre la corruption. Ce groupe est conscient que laction du Chef du gouvernement contre la corruption peut rapidement tourner court; estimant que Chahed risque fort de reculer ou de se faire taper sur les doigts trs vite par le sommet de la pyramide politique (Prsident), par certains partis politiques et videmment par certains lobbyistes et barons de la corruption tout acabit.Dans lensemble, ce groupe de rleurs est peu docile, trs politis, trs jeune et constitue probablement le fer-de-lance le plus fiable contre la corruption et tous ses aptres en Tunisie. Il est aussi le plus tenace pour enrayer le dclin de lÉtat providentiel et des valeurs dintgrit, de probit et de cration des richesses.Les rseaux sociaux et le Web 2.0 dcuplent le pouvoir de la voice la Hirchman. En Tunisie, au Kamour, Douz, Gafsa ou Tadamen, etc., ce groupe dacteurs sinscrit dans une logique de rhabilitation des valeurs thiques, dapologie dun État juste et efficace Ce groupe agit par -coups de revendication impatiente axe sur lici et maintenant.La multiplication des journaux lectroniques, rseaux sociaux et la libert de la presse (depuis 2011), ont amplifi la tonalit et la rage contre la corruption appelant haut et fort son radication dans les meilleurs dlais.Ce groupe dacteurs est probablement le plus fourni en effectif, en tant en mme temps le plus tolrant la corruption, et le plus passif dans le contexte. Constitu de plusieurs centaines de milliers fonctionnaires, de plusieurs dizaines de milliers professionnels (mdecins, avocats, universitaires, etc.), de centaines propritaires terriens, propritaires dentreprises, et autres acteurs qui disposent dj dun haut niveau de vie, dun cadre de vie enviable (banlieues huppes), certaines communauts rurales nanties, des migrants, certaines lites, certains mdias, nostalgiques du temps de Ben Ali, des ambassadeurs, etc.Le loyalisme ne veut pas ncessairement dire complicit aveugle avec les corrompus et avec leur systme. Le projet de rconciliation du prsident Essebsi devait pactiser avec une grande partie des corrompus. Ce projet est loyaliste, prn dans la continuit du pass et vhiculant le statu quo et le blanchiment de la corruption.Le loyalisme malvoyant est aussi une question de peur face aux risques lis la dfection ou la prise de parole. Cest connu, les fonctionnaires sont gnralement des carriristes, ils sont ports opter pour le loyalisme pour ne pas altrer leurs acquis, intrts ou carrire.De nombreuses personnalits politiques, aujourd'hui au pouvoir au somment de lÉtat, sont des riscophobes et ont t loyalistes des dcennies durant. Essebsi, par exemple, a fait avec la corruption plusieurs fois, dabord titre de ministre de lIntrieur pendant lre de Bourguiba et ensuite en portant la chape de plomb de Ben Ali! Sa riscophobie viscrale et son loyalisme aveugle au systme dominant expliqueraient dans une large mesure son inaction et son silence face au flau de la corruption.Les loyalistes, notamment un grand nombre de fonctionnaires habitus aux mthodes de Ben Ali et des rseaux de corruption, ne regardent pas de bon il les appels la lutte la corruption, certains par rflexe et dautres par peur de se faire dbusquer au regard de leurs pratiques et implications dans la corruption, d'hier et d'aujourd'hui.À lvidence, la Tunisie est loin de pouvoir, et du jour au lendemain, russir sa guerre contre la corruption, sans fdrer ses forces politiques et les mettre en rang de bataille contre la corruption. Actuellement, les 3 clans (preneurs de parole, dfections/dserteurs, loyalistes) ne sont pas ncessairement compatibles et nont pas la mme rsolution pour contrer la corruption.Le gouvernement Chahed va rencontrer la plus forte rsistance la lutte anticorruption chez ces loyalistes dresss par tout un systme construit par Ben Ali/Bourguiba et oprationnalis par des directives, circulaires, formations (ENA), encore en vigueur. Les fonctionnaires peuvent certainement composer avec lre de la lutte la corruption, mais cela requiert une refonte globale de l'administration publique pour sparer le politique de l'administratif au sein de ces organisations, trs vulnrables aux dictats politiques et aux intrts des groupes de pression.Le gouvernement qui veut rellement contrecarrer la corruption doit d'abord parier sur ceux qui s'engagent prendre la parole pour dcrier haut et fort toutes les formes de corruption (Voice). Ceux-ci dgagent un potentiel exceptionnellement porteur et mobilisateur. Aids aussi par les multimdias web2.0. Mais, ce clan nest pas facile grer, en raison de ses multiples revendications, branle-bas de combat et contestations contre le gouvernement Chahed (dans diverses rgions). Ce clan est aussi trs htrogne (idologiquement) et peut certainement jouer un rle majeur dans lradication de la corruption.Sans rformes majeures et sans programmes de transition innovants, le clan de la dfection ne peut amorcer sa sortie progressive du secteur informel (sous-terrain), de faon s'impliquer dans l'conomie relle, en prenant la place qui lui revient dans le face--face contre les corrompus et l'incivilit fiscale.Les adeptes de la prise de parole sont fondamentalement diffrents des adeptes de la dfection mme si stratgiquement les deux groupes sont des allis pouvant soutenir tout gouvernement rellement engag dans lanticorruption. Mais cela ne peut se faire, sans capital de confiance et engagement politique.Les gestes de dfection ont plus de chance daugmenter quand les gestes bass sur la parole se trouvent violents (violence contre les sit-in, etc.), touffs ou menacs par les corrompus. Exit et voice sont donc ngativement corrls.Les dserteurs de la scne politique en Tunisie, pour des raisons dincompatibilit historique, ne font toujours pas assez pour retrouver les rangs de ceux qui prennent la parole (par crit, par prsence mdiatique, etc.), depuis 2011. Le clan des dserteurs (dfection) est souvent aliment par des rleurs puiss et un peu dus par les difficults rencontres dans les dynamiques politiques. Linverse est vrai, un dserteur peut aussi retrouver sa voix et rhabiliter et rebrancher sa citoyennet, sil retrouve sa confiance et lcoute requise de la part de la classe politique.En revanche, les loyalistes constituent un rservoir difficile mobiliser de faon jouer un rle proactif, engag et rsolu dans la bataille la corruption. Ceux-ci resteront une proie facile et des vulnrables aux tentations venant des partis politiques au pouvoir et des milieux daffaires. Et cest bien l que la lutte contre la corruption peut connaitre ses premiers revers.La guerre la corruption doit commencer par une rforme urgente visant moraliser et assainir les administrations publiques de leurs vieux rflexes et aires de stationnement de la corruption et des corrupteurs.Lradication de la corruption des milieux et organisations administratifs requiert une nouvelle loi visant la modernisation de ladministration publique tunisienne. Une telle loi doit mettre en place de nouvelles valeurs, normes, principes thiques, et sanctions pouvant dissuader la dviance et la corruption au sein de lÉtat, dans toutes ses niches et instances.Dans limmdiat, la bataille anticorruption doit mobiliser surtout les adeptes de la dfection et moraliser dans la mesure du possible les loyalistes les moins anciens dans les administrations publiques.