Les bras cassés frigorifiés: Fer de lance dans la lutte anti-corruption ?

Jeudi 01 Juin 2017





Publi le:2017-06-01 23:26:20

Entre sceptiques et glorificateurs, lannonce du Chef du gouvernement sur lentame tant attendue de la lutte contre la corruption, qui ronge les fondements de lÉtat et menace de tirer le coup de grce sur une conomie nationale dj en berne, na laiss personne dans lindiffrence. Pourtant beaucoup croient que cela serait trop beau pour tre vrai, tellement ils sont prouvs par une dissmination quasi-endmique de la corruption, qui a mtastas tous les domaines tous les niveaux et continue transformer le quotidien du commun des mortels tunisiens en un Inferno sans chappatoire.Le jeune et vaillant Chef du gouvernement ne cest srement pas mis dans une posture confortable en dclarant ouvertement la guerre cette pieuvre diabolique avec ses ramifications tentaculaires. De lavis de beaucoup dobservateurs, lentreprise titanesque quil a lance na pas t suffisamment bien fomente, au point den mettre la gense, les vraies motivations et lventuel aboutissement en doute. La cause est non moindre (aussi selon les propres dires du Chef du gouvernement) que tous les moyens de lÉtat dont il dispose pour mener bon port son projet, sont infests du mme mal quil essaiera de combattre. Il serait donc limage de quelquun qui essai dapporter de la salubrit avec une serviette souille. Toutefois il est maintenant bien videment trop tard pour faire machine arrire, il faudrait donc improviser.Pourtant la situation pourrait ne pas tre aussi dsespre quelle ne le paraisse, en effet il est communment connu que tout systme ou organisme, aussi fort quil soit, porte les germes de sa propre destruction en lui-mme et heureusement le cancer nomm corruption, ne fait pas exception cette rgle.Au fil des annes, la caste des intouchables la tunisienne (les magnas de la corruption et leurs sbires, qui dans limpunit totale, se sont rendus coupables de tous les mfaits) ont cr une caste des intouchables lindienne (les dalits, parias honnis parmi les fonctionnaires de lÉtat, placs au frigo). Les corrompus qui avait les rouages de lÉtat, de ladministration et des entreprises publiques sous leurs rnes nont pas t indulgents avec les commis de lÉtat qui nont pas concd danser au rythme de la valse quils jouaient. Ceux qui refusaient de se faire soudoyer et participer au sale jeu qui dilapidait notre pays et dtruisait ses institutions, sont passs au rouleau concasseur (pour devenir des bras casss et surtout des mes casss) avant dtre ddaigns et jets aux oubliettes (en dautres termes placs au frigo). Personne ne connait le nombre exacte de ces fonctionnaires, victimes des pires svices administratifs, qui vgtent dans des bureaux sombres et poussireux, qui comptent les jours sans rien faire, qui nont le droit ni linformation, ni la formation, ni la participation et inutile de parler dune volution de carrire, ils sont juste pays pour agoniser intellectuellement et moralement. Leur seul et unique dlit, ils nont pas cautionn la corruption, nont pas ferm les yeux sur les pratiques illicites, nont pas appos leurs signatures pour couvrir des oprations frauduleuses, etc.Le cri de dtresse, lanc par un jeune ingnieur dans un article intitul : Rcit dune journe de travail ordinaire d'un ingnieur l'ETAP paru en 2016, est maints gards, typique et difiant quant aux pratiques scandaleuses de la mise au frigo des fonctionnaires de lÉtat. Le site lectronique qui a publi larticle, a prfr ne pas rvler le nom du linsouciant jeune auteur afin de lui pargner les retombes dun Harakiri professionnel, consquence incontournable davoir eu laudace de profrer une telle dnonciation (1).Beaucoup de bras casss frigorifis, ne voyant pas de lueurs de lumire au bout du tunnel, nont pas pu tenir le coup de la souffrance qui leur a t inflige, ont sombr dans les dpressions, enchain les congs de maladies de longues dures, sont partis la retraite anticipe la premire occasion qui sest prsente ou ont quitt le pays sans regarder derrire soi. La loi qui tentait dernirement dadministrer une cure minceur lappareil hypertrophi de lÉtat, menaait dtre pervertie pour offrir une issue de secours ceux qui sont encore pris au pige dans les mandres des institutions publiques pour ainsi dbarrasser la scne des derniers fonctionnaires intgres. Un gchis horrible au niveau des personnes, des institutions, des entreprises et de tout le pays. De toute vidence la corruption na pas seulement dtruit lconomie du pays, pire encore elle a dtruit lme du Tunisien.Le reste des bras casss frigorifis encore en poste, qui se sont opposs la corruption et ont protg ainsi lÉtat et ses institutions bec et ongle, corps et me nonobstant les sacrifices quil dment faire, attendent que celui-ci se tourne enfin vers eux pour les rhabiliter et leurs dcerner les insignes de chevaliers dfenseurs de la deuxime Rpublique. La guerre contre la corruption ne peut tre gagne quen dmantelant de lintrieur le systme qui labrite et cela ne peut se faire quavec des insiders qui connaissent bien le systme de lintrieur sans quils y soient impliqus. Les bras casss frigorifis sont paradoxalement de ce fait les meilleurs soldats que lÉtat peut soffrir dans sa guerre existentielle contre la corruption.Une instance de vrit et de dignit devrait tre institue pour jeter la lumire sur les pratiques administratives rpressives de lappareil de lÉtat qui fut highjack par les corrompus, contre ses propres commis et fonctionnaires intgres. Cette instance devrait avoir pour mission de mettre nu le systme, dnoncer les coupables, rhabiliter les victimes et surtout pour tourner la page et empcher dfinitivement que tout cela ne se reproduise.Le Chef du Gouvernement est en passe dentrer par la grande porte de lhistoire ct de grands rformateurs de la trempe de Kheireddine Bacha, sil arrive convaincre le peuple Tunisien de sa sincrit et de son srieux daller jusquau bout dans sa guerre contre la corruption. ll devrait continuer profrer par laction soutenue et les frappes cibles, des messages forts, en guise de gages de confiance ladresse du peuple. De lissu de son action dpendra lavenir de la patrie. Esprons tous, abstraction faite des orientations intellectuelles et des obdiences politiques, quil y russira.À bon entendeur(1) https://www.babnet.net/festivaldetail-135643.asp