الافلاس الوطني.. عندما يصبح العلمي موضوعا عاما

Jeudi 01 Juin 2017





Publié le:2017-06-01 23:22:05

كل بروفيلات الفايسبوك التي اعترضتني طيلة اليومين الاخيرين ومواقع الانترنت الاخبارية وغيرها وجدتها تنشر حديثا عن عادل العلمي، كيف يصطحب معه عدلا منفذا ليعاين الافطار في المحلات، وكيف تم اعطائه "طريحة" (قيل انها نباشة القبور) في احدى المقاهي او المطاعم، وكيف نفى الامر واعتبره اشاعة "مغرضة"، وكيف قال لنوفل الورتاني انت تنشر ثقافة "البوس"، وكيف تم طرده من احد "البلاطوات" على قناة "نسمة"، وكيف وكيف..، حتى ان مستوى وتردد الاخبار العالي حوله من العناوين والصور "الاولى" على الصحف فقط لا يجعلك في منأى عن معرفة أخبار حوله، ولو لم تبحث عن ذلك والرجل بالفعل أصبح ظاهرة تامة المعالم.اليوم الجميع تقريبا نسى كل مآسي الوطن وهمومه ومشاغله ليهتم بالعلمي، ذلك الرجل ذي الشكل المصمّم على شاكلة شيوخ الزيتونة وهو الذي لا علاقة له بهم، البعض يندّد بافعاله وما يأتيه في اثارة للقضايا الايديولوجية المتعلقة بالهوية، واظهار صورة سيئة عن الدين الذي لا يمكن ان يمثله بحال امثال العلمي، والبعض دفاعا عن حرية فردية يرى انها مهددة لو تمتد طريقة "البوليس الديني" بشكل واسع، والبعض الاخر من المتدينين الذين يرون في صاحب الجبة والعمامة المزيفة اساءة وتشويه للدين، ومجموعة اخرى ترى فيه اعتداء على النظام العام وتحوّز بدور السلط العامة، وكل يتكلم من زاوية خاصة جمعتها هذه الشخصية المثيرة للجدل.حتى انها غطّت على "حرب" الشاهد على الفساد وسكوباتها، واصبحت تنافسها في نسبة الفرجة والمتابعة وشد الاهتمام، وغطت على اشتعال الاسعار في رمضان حيث تتكلف القفة المتوسطة عشرات الدنانير لوجبة افطار عائلة متوسطة، وغطت على ازمة البطالة وفقر التنمية المزمنة، وغطت على انهيار الدينار المتواصل، وحجبت مشكل احتداد العجز التجاري وعجز الميزانية، وطمست عن ازمة الحكم العميقة والحكومة لمدة تقارب الشهر بلا وزير مالية وبلا وزير تربية قارين، وصارت مشكلة الافطار والصيام في رمضان والعلمي قضية اساسية.وبالفعل عندما تصبح الانتخابات البلدية قضية هامشية، وعندما تصبح الازمة السياسية قضية جانبية، ويصبح عادل العلمي وطلعاته موضع جدل واهتمام اجتماعي، فهذا بالفعل دليل افلاس فكري واجتماعي وثقافي وسياسي واسع، فتراجع النخب الفكرية والاكادمية عن فرض قضاياها المتقدمة عن المجتمع، وعجز السياسيين عن شد اهتمام المواطنين واقناعهم بطروحاتهم وبدائلهم، وتقوقع الاعلام في قضايا التلهية والتمييع والرداءة والتسطيح التي تجتاح القنوات هذه الايام، يفسح المجال واسعا للدجالين والافاكين والمنجمين و"البوليس الديني" من امثال منجم "البراد" قبل مدة واليوم العلمي.والمجتمع اليوم في ظل هذا الواقع البائس على حافة الهاوية، بل الدولة على حافة الانهيار كما نبّه ابن خلدون في قولته الشهيرة، لما يقترب انهيار الدول "يكثر المنجمون والافاقون والمتفهون والانتهازيون وتعم الاشاعة وتطول المناظرات وتقصر البصيرة ويتشوش الفكر"، وأن يحتل اليوم العلمي المجال العام ويصبح محور السجالات، فالافلاس يضرب كل الوطن والامر يستحق اعلان الطوارىء العام!!(*) قانوني وناشط حقوقي