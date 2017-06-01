في الكاميرا الخفية ''الماسك'': الضحية في موقف محرج أمام رئيس الجمهورية

هذا وتّم استدعاء الأستاذ أنور من أجل اعطاء دروس خصوصية في مادة التصرف ليكتشف فيما بعد أنه في منزل رئيس الجمهورية المزيف.
وقد وقع أنور في مواقف محرجة بعد أن طلب منه رئيس الجمهورية تأديب حفيدته من أجل تحسن مستواها الدراسي.
هذا واستجاب الأستاذ لطلب رئيس الجمهورية بضرب كل من حفيدته ووالدتها والحراس.
وهذا وطالب رئيس الجمهورية المزيف من أنور أن يأدبه ويضربه بالعصا وهذا ما رفضه هذا الأخير.
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Publié le:2017-06-01 23:04:25
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
Sur:أموال إماراتية لتدريب كتائب تونسية في معسكرات مصرية