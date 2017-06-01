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في الكاميرا الخفية ''الماسك'': الضحية في موقف محرج أمام رئيس الجمهورية

Jeudi 01 Juin 2017
بــاب نــات - وقع أستاذ مادة الاقتصاد والتصرف أنور البالغ من العمر 27 سنة ضحية الكاميرا الخفية الماسك التي تبث على قناة التاسعة.
هذا وتّم استدعاء الأستاذ أنور من أجل اعطاء دروس خصوصية في مادة التصرف ليكتشف فيما بعد أنه في منزل رئيس الجمهورية المزيف.

وقد وقع أنور في مواقف محرجة بعد أن طلب منه رئيس الجمهورية تأديب حفيدته من أجل تحسن مستواها الدراسي.
هذا واستجاب الأستاذ لطلب رئيس الجمهورية بضرب كل من حفيدته ووالدتها والحراس.
وهذا وطالب رئيس الجمهورية المزيف من أنور أن يأدبه ويضربه بالعصا وهذا ما رفضه هذا الأخير.
فيديو جزء1

فيديو جزء2
فيديو جزء3








Publié le:2017-06-01 23:04:25

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