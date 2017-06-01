رمضانيات ''عبد العزيز العروي'' من 2 الى24 جوان بفضاء بئر الطراز برادس

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-01 22:08:44

- ضبطت الهيئة المسيرة للنادي الثقافي برادس مجموعة من السهرات الثقافية الرمضانية اطلقت عليها عنوان " رمضانيات عبد العزيز العروي" ستقام بالفضاء الثقافي بئر الطراز وتنطلق بداية من 2 جوان لتستمر الى غاية 24 من الشهر نفسه.وبحسب ما صرح به لـ"وات" رئيس الهيئة عبد الرزاق الهذيلي تجمع السهرات الرمضانية المبرمجة بين العروض الموسيقية الملتزمة والانشاد الديني والمسامرات الى جانب عروض خارجية لتنشيط المدينة وتفتتح السهرات مجموعة العروسي الزبيدي يوم غد الجمعة بعرض تمت برمجته بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس يجمع بين الموسيقى وفنون المسامرات التي تؤثثها شخصية الحكواتي تحت عنوان " سلاك الواحلين" ويلتقي عشاق الكلمة الهادفة يوم 9 جوان مع الفن الملتزم من خلال سهرة تؤمنها المجموعة الموسيقية "العودة"، قبل أن يفسح المجال لعوالم الانشاد الديني والتجليات الروحية في عرض لفرقة الوعد.وللشعر نصيب في هذه السهرات حيث برمجت الهيئة المسيرة للنادي الثقافي برادس سهرة شعرية ادبية بالشراكة مع جمعية ابن عرفة الثقافية يوم الاحد 18 جوان ، تعود بعدها السهرات الطربية من خلال عرض للمجموعة الموسيقية "سراب" وذلك بمناسبة الاعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا يوم 23 جوان.وتختتم العروض بخرجة سيدي بويحي يوم 24 جوان جدير بالذكر أن جميع العروض مجانية وتنطلق بداية من الساعة التاسعة والنصف ليلا بالفضاء الثقافي بئر الطراز