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Sport

فوزي البنزرتي افضل تاسع مدرب افريقي في التاريخ

Mercredi 31 Mai 2017
بــاب نــات - تم اختيار مدرب المنتخب الوطني سابقا والترجي الرياضي حاليا فوزي البنزرتي كافضل تاسع مدرب في تاريخ كرة القدم الافريقية وفق ما اورده الوقع السنيغالي المختص "غالسان 221".

وكان فوزي البنزرتي الذي يمتلك سجلا حافلا بالالقاب والتتويجات قاد فاز ب9 مرات لقب البطولة التونسية مع 3 اندية مختلفة بالاضافة الى لقب كاس رابطة ابطال افريقيا مع فريقه الحالي الترجي الرياضي وكاسي الكنفدرالية الافريقية للعبة مع الترجي والنجم الساحلي .

والتحق البنزرتي خلال سنة 2013 لتدريب فريق الرجاء البيضاوي المغربي حيث بلغ به الدور النهائي لكاس العالم للاندية ضد بايرن مونيخ.
وجاء المدرب الفرنسي هيرفي رونارفي المركز الاول في افضل مدربي كرة القدم الافريقية بتتويج بكاسي امم افريقيا للعبة مع منتخبي زمبيا 2012 والكوت ديفوار 2015 فيما جاء النيجيري ستيفان كيشي في المركز الثاني و السنيغالي لامين نداي في المرتبة الثالثة وفق نفس الموقع.



Publié le:2017-05-31 22:53:31

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