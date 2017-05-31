عمادة الأطباء: الكاميرا الخفية 'الكلينيك' مفبركة

Mercredi 31 Mai 2017

بــاب نــات





Credits Mosaique FM





Publié le:2017-05-31 01:08:33

- علق رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بتونس أحمد بن نصر في تصريح لاذاعة موزاييك الثلاثاء 30 ماي 2017 على الكاميرا الخفية 'الكلينيك'، مؤكدا أن أي تدخل طبي من تخدير أو تبنيج لا يتم إلا بإعلام وبموافقة المريض.وأشار إلى أنه تم استدعاء مدير المصحة التي احتضنت تصوير البرنامج، حيث تم عرض العقد الذي أبرم مع شركة الإنتاج، متابعا أن الاتفاق ينص على تمكين فريق البرنامج من غرفة لتصوير المشاهد دون أي تدخل طبي، وأن كل الممثلين على علم بفحوى السيناريو.وأكد الدكتور أحمد بن نصر أن القول بأن المشاركين في البرنامج خضعوا إلى التخدير تحت إشراف طبي كذب، حسب تعبيره، مضيفا ' إن ما يحصل كفيل بزعزعة الثقة بين المواطن والطبيب لذلك تدخلنا وطلبنا من الهايكا وقف البرنامج.