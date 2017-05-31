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عمادة الأطباء: الكاميرا الخفية 'الكلينيك' مفبركة

Mercredi 31 Mai 2017
بــاب نــات - علق رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بتونس أحمد بن نصر في تصريح لاذاعة موزاييك الثلاثاء 30 ماي 2017 على الكاميرا الخفية 'الكلينيك'، مؤكدا أن أي تدخل طبي من تخدير أو تبنيج لا يتم إلا بإعلام وبموافقة المريض.


Credits Mosaique FM

وأشار إلى أنه تم استدعاء مدير المصحة التي احتضنت تصوير البرنامج، حيث تم عرض العقد الذي أبرم مع شركة الإنتاج، متابعا أن الاتفاق ينص على تمكين فريق البرنامج من غرفة لتصوير المشاهد دون أي تدخل طبي، وأن كل الممثلين على علم بفحوى السيناريو.



وأكد الدكتور أحمد بن نصر أن القول بأن المشاركين في البرنامج خضعوا إلى التخدير تحت إشراف طبي كذب، حسب تعبيره، مضيفا ' إن ما يحصل كفيل بزعزعة الثقة بين المواطن والطبيب لذلك تدخلنا وطلبنا من الهايكا وقف البرنامج.

Publié le:2017-05-31 01:08:33

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1 de 1 commentaires pour l'article 143438

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 31 Mai 2017 à 01h 42m | Par           
Toujours le même problèmes et mes mêmes fausses démarches pour résoudre un problème quelconque. Il fut noter que tant qu'on vise les conséquences et non les causes nos démarches sont incorrectes . En fait , pourquoi le conseil de l'ordre n'à pas interdit dès le début cette transaction entre la clinique et la TV pour enregistrer ce qu'ils veulent. Même si le conseil de l'ordre n'était pas informé de ce supposé abus dans le secteur médical pourquoi ne pas traduire en justice les représentants de la clinique pour avoir permis à la TV d'enregistrer de façon à mettre en cause le corps médica



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