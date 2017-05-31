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وأشار إلى أنه تم استدعاء مدير المصحة التي احتضنت تصوير البرنامج، حيث تم عرض العقد الذي أبرم مع شركة الإنتاج، متابعا أن الاتفاق ينص على تمكين فريق البرنامج من غرفة لتصوير المشاهد دون أي تدخل طبي، وأن كل الممثلين على علم بفحوى السيناريو.
وأكد الدكتور أحمد بن نصر أن القول بأن المشاركين في البرنامج خضعوا إلى التخدير تحت إشراف طبي كذب، حسب تعبيره، مضيفا ' إن ما يحصل كفيل بزعزعة الثقة بين المواطن والطبيب لذلك تدخلنا وطلبنا من الهايكا وقف البرنامج.
Publié le:2017-05-31 01:08:33
Par:lechef (Tunisia ) Par Mobile
Sur:عمادة الأطباء: الكاميرا الخفية 'الكلينيك' مفبركة