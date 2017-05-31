ثلاث قبلات من لاعب تنس لمراسلة تلفزيونية تتسبب في طرده

Mercredi 31 Mai 2017

وكالات





Publié le:2017-05-31 00:51:45

- قال الاتحاد الفرنسي للتنس إن مسؤولي بطولة "رولان غاروس" طردوا اللاعب مكسيم أمو، من بطولة فرنسا المفتوحة، يوم الثلاثاء، بعدما قام اللاعب الفرنسي بتقبيل مراسلة صحفية عقب الخروج من الدور الأول.وأوضح الاتحاد في بيان له "قرر مسؤولو البطولة إلغاء أوراق اعتماد مكسيم أمو عقب تصرف يستوجب اللوم والتوبيخ مع صحفية أمس". بحسب "رويترز".وأظهرت لقطات اللاعب الفرنسي يجذب المراسلة نحوه خلال مقابلة تلفزيونية قبل أن يطبع قبلة على رأسها. وبدا الإحراج الشديد على الصحفية وحاولت إبعاده عنها لكنه قام بتقبيلها ثانية. وبعد رده على سؤال قام بتقبيلها للمرة الثالثة وجذبها ناحيته لكنها حاولت أن تبعد يده عن جسدها.وقالت شبكة يوروسبورت في بيان لـ"رويترز": نأسف بشدة لهذا الحادث الذي وقع أثناء مقابلة مساء أمس بين مالي توماس ومكسيم أمو."التصرف الذي قام به اللاعب أثناء المقابلة غير مقبول تماماً ونحن لا نتغاضى عن مثل هذا السلوك بأي حال من الأحوال".وتابع "مالي صحفية محترمة جداً ونحن سعداء بالإعتذار الشديد الذي قدم لها بعد الواقعة".