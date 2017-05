Tunisie : Corruption en col blanc

Mardi 30 Mai 2017





Le dernier rapport de la BCT indique que les entrées touristiques durant les 2 premiers mois de 2017 ont progressé de 23% par rapport à la même période de l'année dernière.Selon les chiffres de l'office national du tourisme, indiqués dans ce même rapport, les hôtels tunisiens ont généré 505 milles nuitées contre 408 nuitées.Durant la même période, curieusement les recettes ont baissé de -2,1% en passant 215 millions de dinars en 2016 à 210 millions de dinars en 2017.Si on convertit en euro,Les rentrées en devises sont passés de 97 M€ en 2016 à 86 M€ en 2017 durant la même période.Soit une diminution de 11%.En d'autres termes, les nuitées progressent de 23% alors que les rentrées en devises régressent de 11%.Si les responsables dans ce pays sont sérieux dans leur combat contre la corruption, ils devraient traiter sans tarder cette infraction manifeste aux lois en vigueur.Manifestement, des hôteliers ( pas tous) ne rapatrient pas toute leur recette en devises comme la loi les y oblige.Pour les déceler, il suffit de prendre le détail des nuitées par unité hôtelière et on le compare par rapport aux recettes rapatriées par cette même unité.On trouvera en un click dans un tableau Excel, la liste des fraudeurs qui ont enfreint la réglementation des changes ainsi que le fisc. Puisqu'en omettant de rapatrier une partie des recettes en devises, ces hôteliers ont fraudé le fisc car l'impôt sur les sociétés va être intentionnellement minoré. D'où la fraude fiscale.Enfin, on pourra mieux comprendre la dégringolade du dinar par rapport aux monnaies étrangères, puisque l'état s'endette pour payer le bénéfice en devises de certains hôteliers peu scrupuleux, tout en les exemptant de l'impôt sur les sociétés.Je tiens pour responsables le ministre des finances ainsi que le chef du gouvernement, si une enquête n'est pas ouverte dans les jours qui viennent.