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Culture

الدورة الثالثة ل''ليالي توني فيزيون الرمضانية'' من 2 الى 23 جوان تونس 30 ماي 2017

Mardi 30 Mai 2017
بــاب نــات - تنطلق الدورة الثالثة لليالي "تونيفزيون" الرمضانية يوم 2 الجمعة جوان لتتواصل الى غاية يوم 23 من نفس الشهر كل جمعة ،حيث تؤثث البرمجة بالخصوص سهرات الحضرة ذات النفس الصوفي ودلك تماشيا مع اجواء رمضان وما يصاحبها من احياء للتراث الديني والابتهالات والانشاد الروحاني وقدم مدير الدورة الحالية، نزار الشعري بسطة عن البرمجة الحالية التي تشهد حضور عدد من نجوم الاغنية التونسية والانشاد الصوفي لتكون سهرة الافتتاح مع "حضرة صفاقس " بقيادة مرشد بوليلة ومجموعة الفلامنكو والتراث الموسيقي التونسي "فندوس"

وستخصص السهرة الثانية يوم 9 جوان ل"سطمبالي" بما يحمله من رمزية تجمع في الان نفسه بين النفس الديني والعادات الاجتماعية والمعتقدات الميثولوجية ،الى جانب عرض فني يجمع بين كوكبة من الاسماء الفنية التونسية على غرار اسماء العثماني وايمن لسيق ورشدي علوان وسيضرب الحضور يوم 16 جوان موعدا مع السهرة الثالثة للطرب وزمن الفن الجميل التونسي والشرقي على حد السواء مع الفة بن رمضان واسماء بن احمد ...

ويسدل الستار يوم 23 جوان بسهرة العود على البدء مع حضرة المنستير والانشاد الروحي كما يؤثث السهرة عدد من الفنانين على غرار حسين عامر العفريت ومنيرة حمدي وفاء بوكيل كما سيقع حلال الدورة الحالية تكريم العديد من الفنانين تقديرا واعترافا لمساهمتهم في إثراء المشهد الثقافي الوطني وأكد الشعري في هذا السياق ان المحافظة على الخصوصية الدينية والهوية الوطنية يستدعي احياء المخزون الفني الروحي بما يحول دون اندثار الذاكرة ويفتح الباب امام تطوير المشارب الفنية التليدة والمعاصرة وأكد ان التواصل بين الماضي والحاضر من شانه ان يضمن استمرارية المخزون الموسيقي الذي ارتبط خاصة بالانشاد في شهر رمضان وبالتالي تداول التراث من جيل الى جيل .
منى



Publié le:2017-05-30 20:39:17

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