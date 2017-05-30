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Sport

المدرب الفرنسي ارسن فانغار سيبقى مع نادي ارسنال الانقلزي لعامين اضافيين ( بي بي سي )

Mardi 30 Mai 2017
بــاب نــات - افادت مصادر اعلامية نقلا عن ( بي بي سي الرياضة) ان المدرب الفرنسي ارسن فانغار سيبقى في نادي ارسنال الانقلزي لعامين اضافيين ليخوض موسمه الثاني والعشرين على التوالي مع النادي الذي التحق به منذ اكتوبر 1996 رغم الضغوط التي وجدها خلال الموسم الجاري من بعض جماهير النادي الذين يعيبون عليه تراجع نتائج الفريق في البطولة وعدم توفقه في جلب انتدابات ناجحة.
وفاز المدرب فانغار مع ارسنال ب12 لقبا منها 3 في البطولة ( 1998 و2002 و2004 ).
وتحصل ارسنال على لقب الكاس بعد فوزه على نادي تشيلسي2-1 .
ر/ زهو



Publié le:2017-05-30 18:06:40

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