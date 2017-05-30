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الزعيم الكوري الشمالي أشرف على تجربة صاروخية بنظام توجيه جديد

Mardi 30 Mai 2017
وكالات - ذكرت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية يوم الثلاثاء /بالتوقيت المحلي/ أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على تجربة صاروخية تم التحكم فيها بواسطة نظام توجيه دقيق وأمر بتطوير أسلحة إستراتيجية أكثر قوة.

وقالت الوكالة إن الزعيم الكوري الشمالي عبر عن قناعته بأن الدولة « ستحقق قفزة أكبر إلى الأمام في هذا النشاط لإرسال ’هدية’ أكبر للأمريكيين » ردا على الاستفزازات العسكرية الأمريكية.

وأطلقت بيونغيانغ صاروخا من طراز سكود إلى البحر وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية عن عملية الإطلاق في اليوم التالي.



Publié le:2017-05-30 02:48:58

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