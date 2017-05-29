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في برنامج ''الصدمة '': التونسيون يتعاطفون تجاه طفل و طفلة يطلبان الاغاثة

Lundi 29 Mai 2017
بــاب نــات - رصد برنامج «الصدمة 2»، المذاع عبر فضائية «MBC»، مجموعة من ردود الفعل تجاه استغاثة طفل أو طفلة، وطلبه المعونة من أجل الاحتماء من برد الشتاء القارس، من خلال موقف تمثيلي بأحد الشوارع، وذلك في عدد من الدول العربية.

وكان هناك ردود فعل متباينة منهم من تعامل بسلبية تجاه الموقف حيث نصحوا الطفلة أو الطفل بالاحتماء في مبنى، أو انتظار والدته لحين عودتها، ومنهم من تجاهل الاستغاثة من الأساس.

فيما تفاعل البعض الآخر بمنتهى الإنسانية مع الطفل أو الطفلة، بخلع قطع من ملابسهم وإعطائه إياها لارتدائها، أو اصطحبهم إلى منزله من أجل الاحتماء من البرد، واحتضانهم في محاولة لتدفئنهم.



وقد كانت ردة فعل التونسيين مؤثرة للغاية حيث تعاطفوا مع الطفلين وقاموا بجلب المعاطف لهما لتدفئتهما.
جدير بالذكر ان البرنامج يعرض ردود افعال الشعوب العربية تجاه الفقراء والمحرومين خاصة من الاطفال.



Publié le:2017-05-29 18:56:48

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