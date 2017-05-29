في برنامج ''الصدمة '': التونسيون يتعاطفون تجاه طفل و طفلة يطلبان الاغاثة

وكان هناك ردود فعل متباينة منهم من تعامل بسلبية تجاه الموقف حيث نصحوا الطفلة أو الطفل بالاحتماء في مبنى، أو انتظار والدته لحين عودتها، ومنهم من تجاهل الاستغاثة من الأساس.
فيما تفاعل البعض الآخر بمنتهى الإنسانية مع الطفل أو الطفلة، بخلع قطع من ملابسهم وإعطائه إياها لارتدائها، أو اصطحبهم إلى منزله من أجل الاحتماء من البرد، واحتضانهم في محاولة لتدفئنهم.
وقد كانت ردة فعل التونسيين مؤثرة للغاية حيث تعاطفوا مع الطفلين وقاموا بجلب المعاطف لهما لتدفئتهما.
جدير بالذكر ان البرنامج يعرض ردود افعال الشعوب العربية تجاه الفقراء والمحرومين خاصة من الاطفال.
Publié le:2017-05-29 18:56:48
Par:moezz (Tunisia ) Par Mobile
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