نادي محيط القرقنة يفوز بالبطولة العالمية في رياضة الفول كونتاكت في روسيا

Lundi 29 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-29 17:18:52

- فاز نادي محيط القرقنة بالبطولة العالمية في رياضة الفول كونتاكت للفنون القتالية المختلطة "آم آم أ" التي اقيمت مؤخرا في روسيا.وتمثل التتويج في حصول اللاعب عبد الرحمان الدريدي على المرتبة الأولى في وزن 84 كلغ واللاعب الجندي منعم بلقاسم على المرتبة الثانية في وزن 66 كلغ والطفل آزر السويح على المرتبة الثالثة في صنف الأطفال (سن 8 سنوات).وافاد مدرب الفريق صابر اللوزي في تصريح اليوم لمراسل "وات" بصفاقس أن الرياضيين الذي شاركوا في البطولة العالمية الأخيرة بروسيا يعدون "من ابرز النخبة" مؤكدا أن عملا طويلا ومضنيا سبق هذه المشاركة التي عول الفريق على امكانياته المتواضعة جدا للقيام بها وذلك لأنه كان واثقا من تحقيق التتويج حسب تعبيره.واضاف ان هذه المشاركة الدولية التي مثل فيها تونس 7 لاعبين من مختلف الاعمار والأوزان اسفرت كذلك عن حصوله على شهادة "مدرب الأبطال" وشهادة تمثيل تونس وإفريقيا في هذه الرياضة.وقد تميزت هذه البطولة التي تقام بشكل دوري في هذه الرياضة القتالية وفق ما عبر عنه مدرب نادي محيط قرقنة بمستواها "الرفيع جدا" حيث شهدت مشاركة ابرز الدول المعروفة في هذه الرياضة من اهمها روسيا والهند وإيران والولايات المتحدة الأمريكية المتحدة وبلجيكا والكامرون ومصر.وأكد ان المشاركة في هذه البطولة العالمية تمت بالوسائل المادية الخاصة دون دعم من أي هيكل رياضي جهوي أو مركزي داعيا هذه الهياكل إلى تحمل جزء من الأعباء المادية المنجرة عن هذه المشاركة والتي مثل فيها نادي محيط قرقنة أحسن تمثيل للراية الوطنية.وقال ان الوضعية المالية الصعبة قد تمنع الفريق من المشاركة في البطولة العالمية القادمة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الصائفة وهي مشاركة خولتها له التتويجات في بطولة روسيا.