التشويش على بث اذاعة ''امل'' غير قانوني ويعد اجراء تعسفيا على الاذاعات الجمعياتية (تصريح)

Lundi 29 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-29 16:11:16

- اعتبر، رئيس مساعد النقابة التونسية للاذاعات الجمعياتية، صلاح الفورتي، أن التشويش على بث اذاعة "امل" غير قانوني، ويعد اجراء تعسفيا على الاذاعات الجمعياتية المهمشة التي تشكو من ضعف الامكانيات.وأضاف، الفورتي ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، اليوم الاثنين، انه "تم انتزاع الذبذبة التي تستغلها اذاعة "امل" منذ سنتين ومدها لاذاعة تجارية قررت غزو العاصمة مقابل مبالغ مالية هامة وذلك بقرار من الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي".ودعا، في هذا الصدد، "كافة المناضلين والاعلاميين، ومكونات المجتمع المدني للوقوف ومواجهة كل محاولات الاعتداء على مكتسبات حرية التعبير في تونس ما بعد الثورة".يشار الى أن اذاعة "أمل"، هي اذاعة مختصة وحاملة لقضية ذوي الاعاقة والفئات المهمشة وقد ساهمت في انجاح الثورة الاعلامية وناضلت ضد الدكتاتورية والاحتكار.امل