أول تعليق رسمي من إيران على الخلاف الخليجي مع قطر

وقال قاسمي في مؤتمر صحافي إن “أساس المشكلة بين قطر والسعودية سببها مخرجات قمة الرياض الأخيرة والاصطفاف الذي جاء في غير محله وقيل إنه حصل بالإجماع”، مشيراً إلى أن “سياسة إيران تجاه دول الجوار واضحة وتسعى إلى مد يد الصداقة الى الجميع”.
وأعلن رفض طهران التدخل في الخلافات الخليجية، قائلاً “سياستنا تجاه الجيران واضحة ولا نقرر للآخرين ما ينبغي عليهم أن يفعلوه”.
وأضاف قاسمي أن “مواقف بعض الدول غير المدروسة وتصريحاتها المعادية لإيران غير جديدة وغير مقبولة”، مؤكداً “إصرار إيران على الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني والاستمرار في سياساتها كما مضى”.
وفي شأن إعلان الحرس الثوري عن إنشاء قاعدة ثالثة للصواريخ الباليستية تحت الأرض، قال قاسمي “سياسات إيران في قطاع الصواريخ شفافة وواضحة جدا ولا تتناقض مع أي قرار دولي”.
Publié le:2017-05-29 11:26:37
Par:jamjam (Tunisia )
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