أول تعليق رسمي من إيران على الخلاف الخليجي مع قطر

Lundi 29 Mai 2017

وكالات





Publié le:2017-05-29 11:26:37

- اعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الاثنين، أن أساس المشكلة بين قطر ودول خليجية سببها مخرجات القمة العربية الإسلامية – الأمريكية التي عقدت الشهر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.وقال قاسمي في مؤتمر صحافي إن “أساس المشكلة بين قطر والسعودية سببها مخرجات قمة الرياض الأخيرة والاصطفاف الذي جاء في غير محله وقيل إنه حصل بالإجماع”، مشيراً إلى أن “سياسة إيران تجاه دول الجوار واضحة وتسعى إلى مد يد الصداقة الى الجميع”.وأعلن رفض طهران التدخل في الخلافات الخليجية، قائلاً “سياستنا تجاه الجيران واضحة ولا نقرر للآخرين ما ينبغي عليهم أن يفعلوه”.وأضاف قاسمي أن “مواقف بعض الدول غير المدروسة وتصريحاتها المعادية لإيران غير جديدة وغير مقبولة”، مؤكداً “إصرار إيران على الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني والاستمرار في سياساتها كما مضى”.وفي شأن إعلان الحرس الثوري عن إنشاء قاعدة ثالثة للصواريخ الباليستية تحت الأرض، قال قاسمي “سياسات إيران في قطاع الصواريخ شفافة وواضحة جدا ولا تتناقض مع أي قرار دولي”.