On Air: Abdelhalim Hafed - 7awel Teftekerni
BABNET
Babnet
Politique
Économie
Régions
Partis & Société
Culture
Sport
Tribune
Monde
MÉdias
Journaux
Médias
في الكاميرا الخفية ''كلينيك'' : مروان تاج يفقد أعصابه
Lundi 29 Mai 2017
بــاب نــات
- وقع لاعب كرة القدم مروان تاج ضحية الكاميرا الخفية " كلينيك" التي تبث على قناة حنبعل.
وقد كان رد فعل اللاعب عنيفا حتى بعد أن تم إعلامه بأن الأمر يتعلق بالكاميرا الخفية وحتى بعد أن كشف الممثل بلال الباجي عن وجهه، حيث هاجمه اللاعب مطالبا بإرجاع عينه التي قيل له إنه فقدها.
Publié le:2017-05-29 01:23:32
festival-9f8adc78bc591cd0e38800c51671afb3-2017-05-29 01:23:32
Tweeter
0
de
0
commentaires pour l'article 143338
En continu
02:05
الداخلية: مقتل عنصر ارهابي وإصابة آخر حصيلة ع
01:50
التوقيت الإداري خلال شهر رمضان
01:23
في الكاميرا الخفية ''كلينيك'' : مروان تاج يف
01:20
الصافي سعيد: لا شيء يمكن ان يُدينني في ما أص
00:43
Festival de Cannes 2017: Le palmarès
00:12
البحرية الإيطالية تنقذ 4 بحارة تونسيين وتنت
00:10
إقالة وزير السياحة الجزائري بعد 3 أيام من تعي
Hier 23:04
فيصل التبيني يقع فيشراك الكاميرا الخفية ''ياس
Hier 22:55
في الكاميرا الخفية الماسك: الغنوشي يتحول الى
Hier 21:05
بطولة المانيا : المدرب الفرنسي بلان يرفض عر
Hier 20:07
النجم الارجنتيني ليونيل ميسي باق في صفوف برش
Hier 18:55
كاس تونس - اتحاد بن قردان يلتحق بالنادي الافر
Hier 18:06
جولة في صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية
Hier 18:01
دورة رولان غاروس - انس جابر تواجه الرومان
Hier 17:49
السجن 9 سنوات لمسافر أشعل سيجارة في طائرة
Hier 17:25
الحرب على بعض الفساد لصالح كل الفساد ...
Hier 16:58
انطلاق استغلال بطاح بجربة بعد عملية صيانة و
Hier 16:53
تطاوين: تواصل اعتصام الكامور في انتظار عودة
Hier 16:50
كان 2017 : كوثر بن هنية أول متوّجة بجائزة أ
Hier 16:40
المنجي الحرباوي: كتلة نواب نداء تونس ستجتمع
Hier 16:27
تذمر المواطنين من ارتفاع اسعار بعض المنتوجات
Hier 15:11
مسالك للسياحة البئيية بالحدائق الوطنية ...
Hier 14:11
حملة موسعة على كل اشكال الانتصاب الفوضوي بشا
Hier 12:01
مواجهات بين الشرطة المغربية ومتظاهرين بالحسيم
Hier 11:56
أبرز اهتمامات الصحف التونسية
Hier 11:41
قوات الوفاق تسيطر على مطار طرابلس
Hier 11:14
افرو باسكات سيدات /مالي 2017/ - المنتخب الت
Hier 00:57
مصر لمجلس الأمن: الضربات على ليبيا دفاعاً عن
Hier 00:57
تنظيم ''أنصار الشريعة'' الارهابي في ليبيا يقو
Hier 00:43
الخطوط البريطانية تلغي رحلات من لندن لعطل إلك
Hier 00:40
منير بن صالحة يقع في شراك الكاميرا الخفية
Hier 00:17
كأس المانيا: بروسيا دورتموند يحرز اللقب
Hier 00:13
باريس سان جرمان يحرز كاس فرنسا على حساب انج
Hier 22:27
فيفي عبدو أول ضحايا برنامج رامز تحت الأرض
Hier 22:21
في الكاميرا الخفية ''الماسك''مواطن يعتدي على
Hier 22:17
وزير الداخلية يعطي اشارة انطلاق العطلة الامن
Hier 22:11
السليطي: ما صرحت به هيئة الحقيقة حول أموال شي
Hier 21:27
هل يعاد نفس سيناريو ''التفجير'' الذي حصل في
Hier 21:04
راضي الجعايدي: لابد من نبذ الخلافات و الاصطفا
Hier 20:10
استئناف النشاط بمصنع الملابس المستعملة بالسرس
Hier 18:51
ماجدولين الشارني: جامعة رياضية تحوم حولها شبه
Hier 18:42
القبض في مجاز الباب بباجة عنصر عائد من بؤر ا
Hier 18:31
انقاذ عدد من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة
Hier 18:09
في السوق المركزية بالعاصمة: إستقرار نسبي في
Hier 18:00
كاس تونس - النادي الافريقي الى الدور النهائ
Hier 17:25
''نظرة ما'' على المشاركة التونسية في الدورة
Hier 16:34
توزيع عدد من المساكن على عائلات معوزة بولاية
Hier 16:18
الباجي قايد السبسي يحث، في قمة مجموعة السبع،
Hier 16:13
اسبوع قبل ملاقاة النجم الساحلي: الهلال السود
Hier 15:08
الرجاء البيضاوي يقيل مدربه محمد فاخر
Hier 15:05
معهد رؤساء المؤسسات يدعو لعدم الخلط بين رموز
Hier 14:31
زهرة ادريس تقرر التخلي عن الحصانة
Hier 14:19
هيئة الحقيقة والكرامة توضح أن ''تحويل مبلغ ل
Hier 14:05
قائد السبسي في قمة مجموعة الدول السبع الكبار
Hier 13:45
رئيس لجنة المصادرة : شرعنا باجراءات الحجز على
Hier 13:38
طرابلس: استمرار الاشتباكات و سقوط عشرات القت
Hier 12:59
''إيقاف 5 أفراد تسللوا من ليبيا إلى تونس''(
Hier 12:53
في اول ايام رمضان بسوق الجملة ... ارتفاع نسبي
Hier 12:52
القبض على عنصر تكفيري بنابل محكوم عليه ب 12
Hier 12:30
رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين: 'السلام عليكم.
Indicateurs Banque Centrale
Avoirs en devises
12383,6
(25 mai)
Jours d'importation
102
1 € =
2,74594 DT
1$ =
2,43661 DT
Solde Compte du Trésor
(25 mai)
265,3 MDT
Où nous suivre
Clavier Arabe
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(
129 941
)
بطلة كليب ''بطية'': أنا مقتنعة و م
(
128 159
)
تفاعلا مع حملة رئيس الحكومة ضدّ ال
(
124 337
)
عبد الرزاق الشابي يطرد جمهور ''ديم
(
121 875
)
سمير الوافي يحتفل بعقد قرانه
(
120 641
)
بعد تطبيع نائبتها مع ''اسرائيل''..
(
112 513
)
في عندي ما نقلك: ادعت أنه شقيقها ث
(
104 710
)
بعد ثبوت إدانتها: المحكمة تقضي بتخ
(
99 600
)
محامي شفيق جراية: تم نقل موكلي إ
(
91 653
)
سامية عبّو لسعيدة قراش : ضحكتك تبك
(
86 985
)
ناجي جلول أفشل وزير في تاريخ تونس
(
84 298
)
تسريب النسخة الجديدة من مشروع قانو
(
84 155
)
محامي شفيق جراية ليوسف الشاهد: شدّ
(
83 674
)
جلول يعلق على قرار إقالته: الشاهد
(
82 009
)
''انقلاب'' الحمامي اللافت على مجلس
(
78 521
)
أبرز اهتمامات الصحف التونسية
(
78 281
)
من هو إيمانويل ماكرون أصغر رئيس ف
(
76 015
)
اعترافات عماد الطرابلسي العلنية..
(
74 434
)
على قناة حنبعل ''كاميرا غبية'' ك
(
72 734
)
محكمة الاستئناف بتونس تقضي لفائدة
(
71 164
)
شفيق صرصار يوضح أسباب استقالته من
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |
143338 4754
|
Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (
E mail
) |
Charte de Confidentialité
Derniers Commentaires
ربي أجعل هذا الوطن آمنا من المرتزقة المجرميـــــن وأتباعهم الفاسدين الذين أهانوا تونسنا الحبيبة وأحف..."
Par:
Elmejri (
Switzerland
)
Sur:
الداخلية: مقتل عنصر ارهابي وإصابة آخر حصيلة عمليّة أمنيّة استباقيّة في القصرين
الصافي شفيق في علاقة مشبوهة مع سعيد الجراية ..."
Par:
Jraidawalasfour (
Switzerland
)
Sur:
الصافي سعيد: لا شيء يمكن ان يُدينني في ما أصبح يُعرف بقضية شفيق الجراية
Chahed super heros!de premier ministre introverti et timoré,a la limite faible et sans envergure,il ..."
Par:
mah20 (
Guadeloupe
)
Par Mobile
Sur:
الحرب على بعض الفساد لصالح كل الفساد ...
مقال تجاوز الممتاز بمحطة وبصراحة فإن منح صك على بياض لرئيس الحكومة هو بمثابة الخيانة للوطن واستنساخ ..."
Par:
MOUSALIM (
Tunisia
)
Sur:
الحرب على بعض الفساد لصالح كل الفساد ...
السياسة عفنة. و اللي يتبع السياسة، ما يولي كان عافن و معفن كيفها..."
Par:
Observateur (
Canada
)
Sur:
الحرب على بعض الفساد لصالح كل الفساد ...
Bravo Docteur Chahed. Vous avez administré un puissant sédatif aux tunisiens. Votre coup de filet va..."
Par:
hindir (
Tunisia
)
Par Mobile
Sur:
الحرب على بعض الفساد لصالح كل الفساد ...
Super !..."
Par:
mandhouj (
France
)
Sur:
كان 2017 : كوثر بن هنية أول متوّجة بجائزة أحسن إبداع صوتي التي تنظمها جميعة ''أسبوع الصوت''
On croise les doigts.. et quand il faut aller , il faut aller, c'est avec cette mentalité qu'il faut..."
Par:
mandhouj (
France
)
Sur:
دورة رولان غاروس - انس جابر تواجه الرومانية بوغدان
في الأخير كمال اللطيف ، الماسك بزمام القرار داخل الدولة العميقة و داخل الماكينة السياسية الأمنية و ا..."
Par:
mandhouj (
France
)
Sur:
الحرب على بعض الفساد لصالح كل الفساد ...
إرتحنا من حمه الهمامي والمنجي الرحوي هاهو جا ها المنصبه المنجي الحرباوي شادلنا وجوهنا كل يوم في موقع..."
Par:
essoltan (
France
)
Sur:
المنجي الحرباوي: كتلة نواب نداء تونس ستجتمع للبحث في الاتهامات حول علاقتها بشفيق جراية
لا يمكن التصديق بحسن النوايا في دولة ديمقراطية ، بدون تدعيم الديمقراطية و آلياتها الرقابية في كل خطو..."
Par:
mandhouj (
France
)
Sur:
الحرب على بعض الفساد لصالح كل الفساد ...
Soupe au chat, salade d'algues, filet de ***** errant et comme dessert un bonbon à la menthe. C'est..."
Par:
hindir (
Tunisia
)
Par Mobile
Sur:
تذمر المواطنين من ارتفاع اسعار بعض المنتوجات المعروضة بالسوق المركزية بالعاصمة
على رئيس الحكومة أن يبرز حسن نيته والقبض كذلك على عديد الاشخاص معروفين على الساحة ولهم سوابق عدلية و..."
Par:
Nouri (
Switzerland
)
Sur:
الحرب على بعض الفساد لصالح كل الفساد ...
نعم، بدأ يخامرنا الشك من نوايا الشاهد نظرا لوقوفه عند ويل للمصلين. فقد إكتفى بثمانية فاسدين من بين ا..."
Par:
kamelwww (
France
)
Sur:
الحرب على بعض الفساد لصالح كل الفساد ...
يا مشوهين يا منافقين ! الشعب إختاركم عن حسن نية كي تعملوا من أجله ومن أجل الوطن... لكن..."
Par:
kamelwww (
France
)
Sur:
المنجي الحرباوي: كتلة نواب نداء تونس ستجتمع للبحث في الاتهامات حول علاقتها بشفيق جراية
تم تعليق الطائرة التى كانت تحمل على متنها 200 شخص لأكثر من 24 ساعة ما المقصود بهذا الكلام الغ..."
Par:
BenMoussa (
Tunisia
)
Sur:
السجن 9 سنوات لمسافر أشعل سيجارة في طائرة
Babnet
On Air:
Par:Elmejri (Switzerland )
Sur: الداخلية: مقتل عنصر ارهابي وإصابة آخر حصيلة عمليّة أمنيّة استباقيّة في القصرين