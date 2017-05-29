في الكاميرا الخفية ''كلينيك'' : مروان تاج يفقد أعصابه

Lundi 29 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-29 01:23:32

- وقع لاعب كرة القدم مروان تاج ضحية الكاميرا الخفية " كلينيك" التي تبث على قناة حنبعل.وقد كان رد فعل اللاعب عنيفا حتى بعد أن تم إعلامه بأن الأمر يتعلق بالكاميرا الخفية وحتى بعد أن كشف الممثل بلال الباجي عن وجهه، حيث هاجمه اللاعب مطالبا بإرجاع عينه التي قيل له إنه فقدها.