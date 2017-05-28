بطولة المانيا : المدرب الفرنسي بلان يرفض عرضا لقيادة بروسيا دورتموند

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية لن يكون الفرنسي بلان مدربا لبروسيا دورتموند بعد أن اعتذر دون أن يقدم توضيحات حول هذه المسألة, في وقت أكد توماس توخيل أن مستقبله مع دورتموند يلفه الغموض.
وأكدت مصادر مقربة من بلان أنه يرغب في تدريب برشلونة الإسباني بعد أن وضع عروض أندية لاس بالماس وإشبيلية وريال بيتيس قيد الانتظار.
لكن إقتراب إعلان برشلونة من تعيين أرنيستو فالفيردي على رأس الفريق سيحتم على بلان (51 سنة) الذي رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي سنة 2016, مناقشة العروض المطروحة عليه في أقرب وقت.
ر/إص
Publié le:2017-05-28 21:05:47
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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