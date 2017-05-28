بطولة المانيا : المدرب الفرنسي بلان يرفض عرضا لقيادة بروسيا دورتموند

Dimanche 28 Mai 2017

بــاب نــات - كشفت مصادر إعلامية ألمانية اليوم الاحد أن المدرب الفرنسي لوران بلان رفض عرضا لخلافة توماس توخيل في تسيير نادي بروسيا دورتموند الالماني.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية لن يكون الفرنسي بلان مدربا لبروسيا دورتموند بعد أن اعتذر دون أن يقدم توضيحات حول هذه المسألة, في وقت أكد توماس توخيل أن مستقبله مع دورتموند يلفه الغموض.

وأكدت مصادر مقربة من بلان أنه يرغب في تدريب برشلونة الإسباني بعد أن وضع عروض أندية لاس بالماس وإشبيلية وريال بيتيس قيد الانتظار.

لكن إقتراب إعلان برشلونة من تعيين أرنيستو فالفيردي على رأس الفريق سيحتم على بلان (51 سنة) الذي رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي سنة 2016, مناقشة العروض المطروحة عليه في أقرب وقت.

ر/إص









Publié le:2017-05-28 21:05:47

