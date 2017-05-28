السجن 9 سنوات لمسافر أشعل سيجارة في طائرة

Dimanche 28 Mai 2017

وكالات





Publié le:2017-05-28 17:49:41

- ضاعفت محكمة بريطانية، حكمها بسجن رجل، أشعل النار على متن طائرة متجهة من برمنجهام إلى شرم الشيخ، ليصل إلى تسعة أعوام، و6 أشهر.ووفقًا لشبكة “بي بي سي” البريطانية، فأن جون كوكس، البالغ من العمر 46 عامًا، قد صدر في البداية حكم ضده بالسجن لأربع سنوات ونصف السنة بعد اعترافه بإشعال حريق متعمد على متن طائرة تابعة لخطوط طيران “مونارك”، ولكن وافقت محكمة الاستئناف مع المدعى العام أن يضاعف الحكم ليصل إلى 9 سنوات و6 أشهر.وأشارت “بي بي سي” إلى أن “كوكس” كان يشرب الخمر عندما أشعل النار فى المرحاض التابع للطائرة، مما نتج عنه إصدار الطائرة إنذار استغاثة، وتم القبض عليه، بعد أن تم تعليق الطائرة التى كانت تحمل على متنها 200 شخص لأكثر من 24 ساعة.ولفتت إلى أنه على ما يبدو أن كوكس كان يريد أن يدخن سيجارة عندما تركها مشتعلة فى الحمام، فأدت إلى نشوب حريق في حمام الطائرة.