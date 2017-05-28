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Culture

كان 2017 : كوثر بن هنية أول متوّجة بجائزة أحسن إبداع صوتي التي تنظمها جميعة ''أسبوع الصوت''

Dimanche 28 Mai 2017
بــاب نــات - توّجت المخرجة التونسية، كوثر بن هنية، بجائزة أحسن إبداع صوتي التي بعتثها هذه السنة، جمعية "أسبوع الصوت"، بالشراكة مع مهرجان كان السينمائي في دورته السبعين (من 17 إلى 28 ماي الجاري)، وفق ما أعلن عنه "راديو المهرجان" مساء أمس السبت.

وتم إسناد هذه الجائزة للشريط التونسي "على كف عفريت"، المرشح ضمن قسم "نظرة ما" في الدورة الحالية لمهرجان كان، وذلك للتميّز الصوتي الذي أضاف للفيلم بعدا جماليا وحسا فنيا رافق سرد الأحداث.

وترأّس لجنة تحكيم الدورة الأولى لجائزة "أحسن إبداع صوتي لسنة 2017"، المخرج السينمائي الأمريكي، بوب سويم، فيما شارك في عضوية هذه اللجنة كل من الفرنسية المختصة في المجال السمعي البصري ورئيسة منتدى إعلام الموبايل، جانين لانغلوا غلانديي، والمنتجة، كاترين دوسار، والمخرجة، روبارتي فالي، فضلا عن مديرة الأوركستر السمفوني الوطني لمنطقة "إيل دو فرانس"، فابيان فوازان، إلى جانب رئيس ومؤسس جمعية "أسبوع الصوت"، المهندس في مجال الصوتيات، كريستيان هوغونات.
أمد



Publié le:2017-05-28 16:50:24

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