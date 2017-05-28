قوات الوفاق تسيطر على مطار طرابلس

Dimanche 28 Mai 2017

وكالات





Publié le:2017-05-28 11:41:33

- سيطرت قوة عسكرية تتبع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ليل السبت/ الأحد على مطار طرابلس الدولي.وأعلن مجلس بلدي ترهونة في بيان إن اللواء السابع التابع للمدينة بسط سيطرته على المطار دعما لشرعية حكومة الوفاق، معلناً تأييده لـ”دولة القانون والمؤسسات، دولة الجيش والشرطة ومحاربة المجموعات الخارجة على القانون كافة” بحسب البيان.وأعلن مصدر أمني أن قوة مشكلة من الإدارة العامة للأمن المركزي التابعة لحكومة الوفاق برفقة سرية حماية ترهونة استلمت تأمين مطار طرابلس.وتدور معارك شرسة في طريق المطار بين ميليشيات حكومتي الانقاذ والوفاق، وتحرز ميليشيات الوفاق تقدما ملحوظا.ويعتبر مطار طرابلس الذي أعيد بناؤه بعد تدميره بعدعملية فجر ليبيا عام 2014، المنفذ الجوي الرئيس للبلاد، فيما استخدم مطار معتيقة العسكري كمنفذ بديل طيلة السنوات القليلة الماضية.