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قوات الوفاق تسيطر على مطار طرابلس

Dimanche 28 Mai 2017
وكالات - سيطرت قوة عسكرية تتبع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ليل السبت/ الأحد على مطار طرابلس الدولي.

وأعلن مجلس بلدي ترهونة في بيان إن اللواء السابع التابع للمدينة بسط سيطرته على المطار دعما لشرعية حكومة الوفاق، معلناً تأييده لـ”دولة القانون والمؤسسات، دولة الجيش والشرطة ومحاربة المجموعات الخارجة على القانون كافة” بحسب البيان.

وأعلن مصدر أمني أن قوة مشكلة من الإدارة العامة للأمن المركزي التابعة لحكومة الوفاق برفقة سرية حماية ترهونة استلمت تأمين مطار طرابلس.

وتدور معارك شرسة في طريق المطار بين ميليشيات حكومتي الانقاذ والوفاق، وتحرز ميليشيات الوفاق تقدما ملحوظا.


ويعتبر مطار طرابلس الذي أعيد بناؤه بعد تدميره بعدعملية فجر ليبيا عام 2014، المنفذ الجوي الرئيس للبلاد، فيما استخدم مطار معتيقة العسكري كمنفذ بديل طيلة السنوات القليلة الماضية.

Publié le:2017-05-28 11:41:33

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4 de 4 commentaires pour l'article 143317

Mandhouj  (France)  |Dimanche 28 Mai 2017 à 16h 55m |           
اليوم العولمة تحدد يوم الفرد في دول العالم ؛ من بينهم الانسان التونسي ، العربي ، ... هذا معلوم للجميع . قوى العولمة الشرسة اليوم تصنع الأحداث و تطوراتها في العالم العربي . لكن هل ستصنع المصير ؟ التاريخ له إتجاه واحد ، المضي للأمام ... منذ القمم الثلاث في دولة العربية السعودية و هلهلة الاعلام العربي الرسمي لها ، حدثت تطورات دموية على الساحة العربية ، ضحيتها دائما الانسان العربي ... في الحقيقة هي صراع قوى نفوذ و لوبيات ، و لا شيء يدفع لنفهم
الأحداث لهذه التطورات بمفهوم آخر، سوى حرب لوبيات عالمية ... في الأخير كمال اللطيف ، الماسك بزمام القرار داخل الدولة العميقة و داخل المكينة السياسية الأمنية و القضائية ، يبقى بعدا عن هذه الحرب المعلنة عن الفساد في تونس؛ يبقى منيع إلى حين تطور آخر للاحداث في داخل البلاد ، كما على مستوى الخيارات للنظام المهيمن في العالم ... النظام الدولي الجديد لا يمكن أن يدفع الشعوب المتقاتلة إلى التوافق و الإلتقاء على مشروع وطني يحمي الجميع .. التوافق و الإلتقاء
على مشروع وطني يحمي الجميع و يأتي بالمساواة للمواطنين ، هو إرادة داخلية و مبادرة ذاتية ... ما يحدث في اليمن منذ أيام و إعلان مجلس جديد في عدن ... خروج مجموعات من داعش من الشرق الليبي بحماية حفترية و توجهها شرقا ، مع تناول إعلامي ضئيل عن هذه التحركات لمجموعات داعش ، لنسمع مقتل عشرات السائحين بعد يومين أو ثلات في مصر ، ثم تدخل مقاتلات مصرية لقصف درنة ؛ القتال الجديد في طرابلس الغرب ، منذ ليلة رمضان الأولى (ساعة صفر وقع تحديدها) و سيطرة قوات حكومة
الوفاق على مطار طرابلس الدولي ... لكن ليس سوى ذلك ما يطبخ في داخل كواليس الهيمنة الدولية ، تدرجات محكمة في الأحداث ، و تناول شرس لمصير الشعوب ... الفرد ، المجموعة ، السلم الأهلي ، مفردات لا تعني شيأ لقوى الهيمنة الدولية ، التي أنجبت المنظمات الارهابية ، و اسقطت في الكاميرا الخفية عدة دول ... هل مانشسيتر دفعت ثمن عدم انخراط المملكة المتحدة بالطريقة المرجوة في تحويل موازين القوى ؟ هل شعب الفيليبين يدفع ثمن تحول الولاء من أمريكا لروسيا ، عبر جملة
أحداث في الجزر ؟ يجب أن نفهم حقيقة ، وهي أن النظام المهيمن لا يعيش من أجل الشعوب و إنما ليحكم فقط .... فالمعركة ليس كما يضع معالمها دونلد ترامب ، صراع بين الحق و الباطل ، و إنما هي صراع بين الانسان و قوى الشر .

في تونس ليست القضية، قضية تمني ، أن تواصل الحكومة الحرب على الفساد ؛ لكن القضية قضية دفع الحكومة لتذهب أكثر في الحرب على الفساد .. لولا نضالات الأحرار و المحرومين و البطالة ، ما كانت لبعض الأسعار أن تنخفض ... لولا اعتصامات تطاوين ما كانت لبعض الأسعار أن تنحو منحى الإنخفاض ؛ لتسوق للشعب على أنه جهد ذاتي من الحكومة ... الحكومة ، أي حكومة في العالم ، لا يمكن لها أن يكون لها جهد ذاتي في صالح المجموعات الضعيفة ، إلا لما يدفعها إليه قوى الضغط
الشعبية فتكون السياسات في صالح الشعب و الطبقات الضعيفة ، وحدة و قوت ؛ أو أن قوى الضغط الأرستقراطية و البرجوازية الكبرى تدفعها لخيارات الخصصة ؛ خصخصة الصحة العمومية و إضعاف مردودها ، خصصة التعليم و جعله أسير المال ، خصخصة الممتلكات العمومية من مصالح ، من شركات، و حرير الأسعار ، لتكون السوق و مسالك التوزيع في أيدي الخصصة ، و ما استلاء اللوبيات على السوق سوى نوع من الخصصة ، المنظمة أو الغير منظمة ، ... لولا اعتصامات تطاوين، و تحرك مدن أخرى كان
لها رمزية و باع في الثورة لما دخلت الحكومة في حرب على نوع من اللوبيات ... إمضاء بورقيبة لورقة الوحدة مع القذافي ، كان بغياب الهادي نويرة ... إعتقال جراية كان بغياب حافظ الابن و غيره ... في حرب الشقوق الرابح هو من يكون حاضر القسمة .. و يا ويل الأيتام من غابت عنهم الحماية السياسية ... كل هذا معناه أن الصراع في حقيقته الطبيعية طبقي و من يقول غير ذلك يموه على الناس، يكذب ... و الدنيا مع الواقف ولو كان بغل .. و لحد الآن لم أرى بغل مثل دونالد
ترامب .

صحة شريبتكم و عفوا عن الاحراج .

Kamelwww  (France)  |Dimanche 28 Mai 2017 à 13h 49m |           

بيان هام:

يا أهلنا في ليبيا، كفاية تقاتل يرحمكم الله، كفاية سقوط في شراك العملاء من الإمارات والسعودية ومصر وأمريكا.
يجب أن تفهموا أنه لا أحد يريد لكم الخير. الجميع طامع في بترولكم، لذلك هم يدفعونكم للتقاتل كي لا تعرفوا أن ملايين البراميل من البترول تصدر كل يوم عبر المواني الليبية، تصدر للدول التي تدفع بكم للتقاتل.
كفاية غباء يا أهلنا في ليبيا. لقد حان الوقت لحل كل المليشيات والوقوف مع حكومة الوفاق. رغم بعض مساوئها، لحلحلة الأزمة وعدم تبديد الثروة وقتل الأبرياء... وتجهيل الشعب بتعطيل الدراسة.

إبن عمكم كمال.




BOURMECHE  (Tunisia)  |Dimanche 28 Mai 2017 à 12h 44m | Par           
تم الاتفاق على ما يحصل في ليبيا الان الأسبوع الماضي في الرياض بالسعودية مع الرءىيس الامريكي ترامب

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 28 Mai 2017 à 12h 32m |           
الى الأخوة الليبيين أبناء عمر المختار...حكومة وشعبا >>>>> نصيحة أخوية من جيرانكم

.. استووا يرحمكم الله وتوافقوا

.. استووا يرحمكم الله وتضامنوا

فرصتكم الأخيرة لإنقاذ شعبكم من التشريــــــد و الهجرة الى المجهول والبؤس والفقر و الضياع

.... أخوكم الناتو والروس والطليان والغلمان ممولي خفترالخوان وغاسلي الأموال ومدمري الأوطان والمجتمعات و الإنسان

والحيوان وحارقي الأخضر واليابس لا يعرفون لا خفتر ولا عنتر بل الموت وبيع وتجارة السلاح

>>>>الناتو والروس سوف ينتنوا عيشيتكم >>>>

اذا لم تستووا فليرحمكم الله ولا لومة على أحد

>>>>الناتو والروس و سيسي القلبان وخفتر الطمعان سوف ينتنـــــوا عيشيتكم >>>>

.. استووا يرحمكم الله وتوافقوا

.. استووا يرحمكم الله وتضامنوا

oops:_....:oops:_....:oops



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