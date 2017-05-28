تنظيم ''أنصار الشريعة'' الارهابي في ليبيا يقول إنه حل نفسه رسميا

Dimanche 28 Mai 2017

وكالات - - أعلن تنظيم أنصار الشريعة الإسلامي المتشدد في ليبيا في بيان أصدره يوم السبت حل نفسه رسميا.



وقال التنظيم المرتبط بتنظيم القاعدة في البيان "نعلن للأمة والمجاهدين عامة وأهلنا في ليبيا خاصة عن حل جماعة أنصار الشريعة بليبيا رسميا".



وخاض التنظيم، الذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه وراء هجوم بنغازي عام 2012 الذي قتل فيه السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز، حربا ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر المتمركزة بشرق ليبيا.







وقال مراسل الجزيرة في ليبيا أحمد خليفة إن البيان حمل عنوان "الرسالة وصلت وجموع الشعب ستحملها"، وأضاف أن القرار كان مفاجئا للجميع.



ورجح المراسل أن تنظيم أنصار الشريعة أقدم على هذه الخطوة حتى لا يتخذ ذريعة من قوى غربية وإقليمية متحالفة مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر للهجوم على بقية الثوار.



وتابع أن التنظيم يرى أنه مستهدف بشكل كبير، مشيرا إلى أنه مدرج في لائحة الإرهاب. كما أشار إلى أن التنظيم يرى نفسه ضمن تيار الثورة باعتبار أن بعض قياداته كانوا ضمن ثوار 17 فبراير.





Publié le:2017-05-28 00:57:28

