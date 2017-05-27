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في الكاميرا الخفية ''الماسك''مواطن يعتدي على ''ميقالو'' لأنه تطاول على رئيس الجمهورية

Samedi 27 Mai 2017
بــاب نــات - وقع احد المواطنين في شراك برنامج " الكاميرا الخفية" " الماسك" التي تبث على قناة التاسعة من اعداد وسيم الحريصي".

وقد اظهر المواطن حبا كبيرا للباجي قائد السبسي الى حد ضرب وسيم الحريصي " ميغالو" من اجله...




Publié le:2017-05-27 22:21:54

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2 de 2 commentaires pour l'article 143309

Momo1  (Tunisia)  |Dimanche 28 Mai 2017 à 01h 14m |           
النفس نفسك وانت طبيبها وين تحطها تصيبها؟ياصاحبي عزنفسك عيب؟

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 28 Mai 2017 à 00h 25m |           
حلقة غريبة تستحق لصفحات لتفكيك ما بين سطورها فهذا المواطن البسيط تحول في لحظات من محاولة كسب قوت عائلته لبلطجي مجند لأداء مهمة قذرة ضد أحد الإعلاميين وحتى ضد رمز سياسي هام وهو أمر يدعو للحيرة من هشاشة الشخصية التي يقع تجنيدها في أي عمل إرهابي دون الحاجة لوقت طويل لغسيل دماغ *



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