في الكاميرا الخفية ''الماسك''مواطن يعتدي على ''ميقالو'' لأنه تطاول على رئيس الجمهورية

Samedi 27 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-27 22:21:54

- وقع احد المواطنين في شراك برنامج " الكاميرا الخفية" " الماسك" التي تبث على قناة التاسعة من اعداد وسيم الحريصي".وقد اظهر المواطن حبا كبيرا للباجي قائد السبسي الى حد ضرب وسيم الحريصي " ميغالو" من اجله...