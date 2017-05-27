هل يعاد نفس سيناريو ''التفجير'' الذي حصل في ''الايزي'' مع هيئة الحقيقة والكرامة؟

Samedi 27 Mai 2017





Publié le:2017-05-27 21:27:13

يبدو انّ سيناريو "دسّ" اعضاء جدد في هيئة الانتخابات الذي ادى الى "التفجّر" في قلب "الايزي"، باستقالة ثلاثة اعضاء دفعة واحدة بينهم الرئيس، وما تعنيه من فقدان الثقة بصفة عميقة في الهيئة المركزية المشرفة على "الانتقال الديمقراطي"، يصار الى تكراره بشكل مماثل مع هيئة الحقيقة والكرامة بعد انتخاب بشكل ملتبس ثلاثة اعضاء لسد الشغور الحاصل في الهيئة المعنية بالعدالة الانتقالية.ونشر "القائمة النهائية" في المترشحين، الثلاثة ("المتوافق" عليهم) لسد الشغور في هيئة العدالة الانتقالية، الخميس 25 ماي الجاري، الذي يأتي في سياق مرتبط بالتداول حول مشروع قانون "المصالحة" المثير للجدل الواسع وما يطرحه من "مساومات" و"مقايضات"، أثار شكوكا عميقة مع غياب الشفافية حول الترشحات والفرز الاداري في مرحلة اولى الذي تم في 17 ماي، قبل "التوافق" المعلن على موقع المجلس حول المترشحين في اختصاصات "العلوم الشرعية" و"القضاء الاداري" و"الاختصاصات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية".انتخاب (او "توافق" كما تم اعلانه في موقع مجلس النواب) حول الثلاثة اسماء في الاختصاصات المذكورة، يأتي في ظل استهداف حاد لهيئة الحقيقة والكرامة ولمسار العدالة الانتقالية برمته، من قبل الحزب الحاكم (النداء) واجهزته في الحكم اساسا الحكومة والرئاسة ونواب هذا الحزب والملتفين معهم، ولكن بطريقة غير معلنة مرة بتعطيل المصادقة على الميزانية واخرى بتعطيل سد الشغور للاعضاء المستقيلين من الهيئة وثالثة عبر الاستهداف بالتشكيك، والابرز هو عبر التمسك الكبير بتمرير مشروع قانون "المصالحة" الذي يجعل الهيئة دون موضوع تقريبا، وهو ما يجعل اختيار قائمة "المتوافق" عليهم في قلب الجدل المحتد والمفاوضات السياسية و"الصفقات" بين الاطراف.الانتخاب تم تعطيله لمدة طويلة الى حد توجيه تنابيه قانونية لرئيس مجلس النواب تتهمه بتعمد تعطيله المسار الامر الذي يجرّمه القانون، وتهديده باشتكائه للقضاء بعد بقاء طلب سد الشغور من هيئة الحقيقة والكرامة لمدة طويلة دون استجابة حاسمة منذ جويلية 2016، واليوم تتواصل الالتباسات بعد عدم نشر قائمة المترشحين الاولية وعدم نشر قائمة القبولين اثر الفرز الاداري في 17 ماي، لتزداد وتتعمق الشكوك باختيار لجنة الفرز شخص كان عمل بالهيئة واستقال منها ولا نعلم بالفعل لماذا تقدم بترشح لعضويتها من جديد وما سر رجوعه.ومن جهة اخرى الشكوك تزداد مع حصول معطيات بفرض النهضة كلمتها في الاختيارات، ما يثير الاستفهامات حول "المقابل" السياسي، كما اسلفنا في مناخ يكتسحه طرح مشروع قانون "المصالحة" الذي يمثل رهانا رئيسيا بالنسبة للنداء ورئيسه المؤسس، ولا ندري بالضبط لماذا لم يقع نشر القائمة المترشحة الاولى التي اعلن انها تحوي 51 مترشحا والقائمة المفروزة المضمنة لـ 25 مترشحا، كما لم يتم نشر السير الذاتية، في خرق لمبدأ الشفافية والاعلام الذي يسمح للمواطنين برقابة تطبيق القانون من عدمه ويسمح بامكانيات الطعون للمعنيين بالامر، والنشر لم يتم الا بعد تحديد "القائمة النهائية"، وفي ذلك خرق صريح للفصل 22 من قانون العدالة الانتقالية في فقرته الاخيرة الذي يوجب نشر "قائمة في المترشحات والمترشحين على الموقع الرسمي للمجلس"، وجاء الفصل مطلقا يهم "المترشحين والمترشحات" ولم يحصر الامر في "القائمة النهائية" فحسب.المترشح في "الاختصاصات المرتبطة بالعدالة الانتقالية" اثيرت حوله عديد الاعتراضات، وهو مرشح النداء وقدمه ودافع عنه النائب اسماعيل بن محمد، ولكن الاستفهام الاكبر يتعلق بعلاقته الاشكالية النزاعية مع هيئة الحقيقة التي استقال منها قبل سنة تقريبا، بعد ان كان موضع خصومة من اجل عدم كفاءة وايضا حيادية، واخلالاته المهنية والتعاقدية مسجلة حسب ما وردنا وتم تقديمها لعدة اعضاء في لجنة الفرز ومع ذلك تم قبوله في "القائمة النهائية"، والامر بالفعل مثار قلق عميق عن الخلفيات البعيدة لهكذا قرار.هذا الامر يحيلنا الى ما حدث بالضبط في "الايزي" حيث تم "دس" مجموعة اعضاء جديدة باجندا محددة تفجرت معها الهيئة في ظرف شهر، ويبدو ان الاتجاه كبير لاعادة نفس "السيناريو" في هيئة الحقيقة، خاصة أن النهضة ممثلة في الغنوشي وبطانته التي تمثلهم يمينة الزغلامي (المكلفة بالعدالة الانتقالية) اصبحت تبحث عن اهداف حزبية لم تعد تتسع لاهداف الهيئة في "نسختها" السابقة، والعلاقة بدأ يكتنفها التوتر والتنافر منذ مدة بعد التصريحات الحادة لعضوة المكتب التنفيذي للنهضة ازاء بن سدرين والردود المختلفة للأخيرة عليها.الامر ليس بالنهائي في الوقت الحاضر اذ القائمة المختارة يجب ان ترفع للجلسة العامة للمصادقة عليها، وقبل ذلك هناك مدة للطعون تمتد على سبعة ايام من تاريخ 25 ماي، وينتظر ان طعونا ستقدم في الصدد من بعض المترشحين غير المقبولين ومن المجتمع المدني وربما من هيئة الحقيقة والكرامة (وهو امر مرجّح) لان الخطر اصبح يتهدد وجودها بعمق وايضا من مواطنين، ومشروع قانون "المصالحة" الذي يسحب المجال المالي والاقتصادي من الهيئة ويجعلها دون موضوع في الخصوص لم يكتفي اصحابه بذلك بل تمادوا لاختراق الهيئة من اجل اضعافها وخلخلتها واعادة سيناريو "الايزي"، ولكن يبدو هذه المرة سيكون التصدي كبيرا لاحباط المخطط في تمرير مشروع القانون كما في دس اعضاء "مكلفين بمهمة" مشبوهة!!(*) قانوني وناشط حقوقي